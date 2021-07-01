Июль начинается со встречи участниками боевых действий

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Локальные конфликты, боевые спецоперации, полномасштабные войны – всё это часть большой военной истории нашей страны.

Чтобы делать выводы из ошибок прошлого, разрабатывать новые доктрины и стратегии, крайне важно учитывать боевой опыт, приобретавшийся в ходе самых различных вооружённых конфликтов, в которых приходилось участвовать российским (советским) военнослужащим и добровольцам. Не менее важным является сохранение уважения к ветеранам боевых действий, к тем, кто стоял на страже интересов Отечества.

1 июля — День ветеранов боевых действий.

День ветеранов боевых действий отмечается в России 1 июля. Праздник неофициальный, однако, среди всех других неофициальных дат его значимость переоценить на самом деле трудно.

Праздник начал отмечаться в Российской Федерации лишь несколько лет назад. На общем собрании более 3 тысяч ветеранов проголосовало за то, чтобы отмечать памятную дату в первый день второго летнего месяца. По мнению ветеранов боевых действий, все участники вооружённых конфликтов, происходивших после 1945 года, должны быть объединены общим днём. И чтобы в этот день можно было чествовать не только ветеранов Вооружённых сил, но также участников боевых действий из структур МВД, ФСБ и других силовых ведомств.

Нужно сказать, что, несмотря на отсутствие официального статуса, День ветеранов боевых действий организованно отмечается в целом ряде российских регионов. Так, в Москве памятные мероприятия начинаются с возложения цветов к мемориалу воину-интернационалисту на Поклонной горе, а затем проходят концерты с участием известных артистов.

В других городах мероприятия начинаются с возложения венков и цветов к Вечному огню и мемориалам: от Севастополя до Владивостока, от Махачкалы до Мурманска.

Важно отметить, что часто участие бойцов РФ было засекреченным: Корея, Вьетнам, страны Африки. Многие имена погибших ветеранов боевых действий остаются под грифом «секретно» по сей день. Это обратная сторона защиты Отечества, когда семья погибшего в течение десятилетий может не знать того, где же погиб и был похоронен и их родственник.

Сегодняшний праздник – то, что напоминает всем нам об участниках боевых операций, живущих рядом с нами, и тех, кого рядом уже нет. Этот день в календаре памятных дат — как дань уважения всем, защищавшим Отечество с оружием в руках и прошедших суровые испытания войной.

Фото и видеоматериалы подготовлены спецкором «Русской Планеты» Рыжиком Сергеем, часть фотоматериалов - Виталием Рагулиным.