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Иван Охлобыстин: «Пора провести идеологический аудит»
15 мая, 2022 14:25
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Российский актёр Иван Охлобыстин заявил о необходимости проверять эстрадных артистов и актёров на их политические убеждения.
По словам Охлобыстина, он не может относиться положительно к тем деятелям культуры, которые уезжают из страны в «столь непростое для неё время». Недавно актёр публичная раскритиковал эмигрировавшую в Латвию коллегу и организатора благотворительного фонда «Подари Жизнь» Чулпан Хаматову.
С точки зрения Охлобыстина помочь стране объединиться можно только через процесс проверки артистов на их убеждения.
«Похоже, настало время провести идеологический аудит», – приводит слова актёра новостной портал «Кино-Рамблер».
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