Итальянские ученые заявили о способности ультрафиолета уничтожать коронавирус

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Ультрафиолетовое излучение быстро и эффективно уничтожает COVID-19 и поэтому может активно использоваться в борьбе с коронавирусом.

Как сообщил профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи, в ходе исследования вирус помещали в капельки воды, а затем подвергали различным дозам солнечного излучения в коротковолновом диапазоне — ультрафиолету С (УФ-С).

Как оказалось, воздействие УФ-излучения даже в малых дозах в течение нескольких секунд способно привести к инактивации вируса.

Следующий эксперимент миланские иммунологи поставили уже с ультрафиолетом длинноволнового (УФ-А) и средневолнового диапазона (УФ-В). Результат был тот же самый.

Как отметил Клеричи, солнечные лучи, проникающие летом в земную атмосферу, способны практически полностью убивать вирус, содержащийся в капельках слюны, которые возникают при кашле или разговоре с инфицированным человеком, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось, в России, в период второй волны коронавируса, могут быть усилены противоэпидемические меры, сообщил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

По его словам, вторую волну необходимо ждать осенью, когда наступит сезон гриппа. В результате этого, одна инфекция может наложиться на другую.

Как отметил Малеев, сегодня в России и других странах еще не закончилась первая волна пандемии, а «до затухания эпидемии далеко», пишет «Российская газета».