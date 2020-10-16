Итальянские показатели вновь внушают опасения в Европе

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Коронавирус в Италии продолжает набирать обороты. Накануне в стране зафиксирован рекордный, с начала пандемии, суточный прирост пациентов.

По официальным данным, суточный прирост зараженных COVID-19 составил более 10 тыс. человек. При этом сутками ранее цифра была ниже - 8804.

Как сообщает минздрав страны, также зарегистрировано 55 летальных исходов. Число же пациентов в палатах интенсивной терапии выросло на 52 и составляет 638 человек.

Ранее стало известно о включении Великобританией Италии, Ватикана и Сан-Марино в список стран, приезд из которых означает для туристов 14-дневный карантин.