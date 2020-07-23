Итальянские кошки и собаки случайно победили коронавирус

Общество

Flickr

Врачи из Италии, после тщательного анализа образцов крови и выделений более 1,5 тыс. кошек и собак из северной части Италии, пришли к выводу о наличии антител к коронавирусу у почти 4 процентов обследованных животных.

«На данном этапе, нет оснований полагать, что эти животные распространяют вирус, за исключением ситуаций, подобных той, которая сложилась на норковых фермах в Нидерландах», — утверждают специалисты.

При этом, на ум приходит прецедент из Нидерландов, где вирус передавался от норки к человеку. Случаи заражения также регистрировали среди макак и хорьков. Все животные переживают вирус также тяжело, как и человек.

По данным ТАСС, в данный момент, специалисты бьются над вопросом о том, каким образом, вирус поражает подобных животных и как у них протекает болезнь.