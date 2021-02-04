Итальянская мафия запретила скорым ездить с сиренами - это пугает наркоторговцев

Общество

Итальянская мафия в Неаполе запретила местной службе скорой помощи использовать сирены и мигалки, поскольку они мешают торговцам наркотиками делать свою «работу».

Местные мафиози недовольны тем, что скорые заставляют нервничать наркоторговцев, которые ошибочно принимают их сирены за облаву полиции и сворачивают «торговлю». Также сирены распугивают и клиентов, все вместе это мешает наркобизнесу.

Мафия угрожает водителям скорых убийством в случае, если те продолжат пользоваться сиренами. Медики просят власти их защитить, сообщает телеграм-канал «RT».

Ранее сообщалось, что испанская полиция задержала 80-летнюю женщину, нарушившую карантин. При этом, во время задержания правоохранители обнаружили у пенсионерки наркотики.