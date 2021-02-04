Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Общество
Русская планета
Общество

Итальянская мафия запретила скорым ездить с сиренами - это пугает наркоторговцев

Дмитрий Байков
4 февраля, 2021 15:11
1 мин
Дмитрий Байков
4 февраля, 2021 15:11
1 мин
1
Pixabay

Итальянская мафия в Неаполе запретила местной службе скорой помощи использовать сирены и мигалки, поскольку они мешают торговцам наркотиками делать свою «работу».

Местные мафиози недовольны тем, что скорые заставляют нервничать наркоторговцев, которые ошибочно принимают их сирены за облаву полиции и сворачивают «торговлю». Также сирены распугивают и клиентов, все вместе это мешает наркобизнесу.

Мафия угрожает водителям скорых убийством в случае, если те продолжат пользоваться сиренами. Медики просят власти их защитить, сообщает телеграм-канал «RT».

Ранее сообщалось, что испанская полиция задержала 80-летнюю женщину, нарушившую карантин. При этом, во время задержания правоохранители обнаружили у пенсионерки наркотики.

Поделиться
ТЕГИ
общество
Италия
скорая помощь
Мафия
наркотики
Неаполь
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!