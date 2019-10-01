Италия наполнит магазины России вином и маслом

По итогам года увеличение импорта итальянских продуктов может достичь 10%. Такую оценку дал Пьер Паоло Челесте, директор агентства ИЧЕ, отдела по развитию торгового обмена Посольства Италии, на пресс-конференции, прошедшей в рамках выставки World Food 2019.

«Мы наблюдаем рост импорта вина, в частности игристых вин Prosecco», — сообщил г-н Челесте.

Так, например, в этом году импорт итальянского вина в Россию вырос на 8,33%, оливкового масла — на 21,2%, обжаренного кофе — на 21,5%. В последние несколько лет производители оливкового масла из Италии активно наращивают обороты в России, обгоняя своих конкурентов из Испании. Секрет успеха итальянского оливкового масла — в его высоком качестве и одновременно в грамотной маркетинговой политике компаний-производителей. Сейчас в товарообороте Италии с Россией на долю пищевой промышленности приходится 8,5%

В этом году на объединенном стенде Италии World Food 2019 свои продукты в России представили 44 итальянские компании, 15 из которых — впервые. Объединенный стенд итальянских производителей питания на выставке занял площадь около 500 кв. метров и стал самым большим среди стендов других стран Европы.

Как отметил во время пресс-конференции посол Италии Паскуале Терраччано, в топ-5 самых популярных в России продуктов питания из Италии входят вино, кофе, макаронные изделия, оливковое масло и кондитерские изделия. «Внимание российских потребителей привлекает качество итальянских продуктов, — считает Паскуале Террачано. — Пищевая промышленность сильно пострадала и продолжает страдать от санкций, но наша задача — сохранить свою долю на рынке России и работать над отменой санкционного режима. Ведь только Италия может обеспечить традиционно высокое качество некоторых продуктов. Заменить сами продукты можно, но нельзя заменить итальянское качество».

В частности, посол Италии в России назвал «большой ошибкой» запрет импорта в Россию твердого итальянского сыра Parmigiano Reggiano.

«Это не свежий, а выдержанный сыр, его включили в список запрещенных к ввозу продуктов по ошибке», — сообщил Паскуале Террачано

Также г-н Террачано отметил, что целый ряд итальянских компаний-производителей продуктов питания активно инвестирует в российский рынок. В том числе Cremonini Group, с 1985 года выпускающая в России мясную продукцию и представлена в России, как МАРР РУССИЯ. Ей, в частности, принадлежит завод по производству котлет для гамбургеров сети «Макдоналдс» в Одинцово. Также планирует увеличить нынешние объемы производства шоколада и других кондитерских изделий во Владимирской области итальянская компания Ferrero SpA.