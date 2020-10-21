Истребитель Су-34 потерпел крушение под Хабаровском

фото: Минобороны РФ

Истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Хабаровском крае. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Авария произошла во время планового полета. Летчики успели катапультироваться, их здоровью ничего не угрожает, пишет телеграм-канал «RT».

Ранее сообщалось, что истребитель ВВС США F-15C Eagle упал в Северном море рядом с английским графством Йоркшир.