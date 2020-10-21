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Истребитель Су-34 потерпел крушение под Хабаровском

Дмитрий Байков
21 октября, 2020 13:23
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фото: Минобороны РФ

Истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Хабаровском крае. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Авария произошла во время планового полета. Летчики успели катапультироваться, их здоровью ничего не угрожает, пишет телеграм-канал «RT».

Ранее сообщалось, что истребитель ВВС США F-15C Eagle упал в Северном море рядом с английским графством Йоркшир.

темы
Россия
крушение
происшествие
Хабаровский край
Су-34
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