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Истребитель Су-34 потерпел крушение под Хабаровском
21 октября, 2020 13:23
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фото: Минобороны РФ
Истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Хабаровском крае. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Авария произошла во время планового полета. Летчики успели катапультироваться, их здоровью ничего не угрожает, пишет телеграм-канал «RT».
Ранее сообщалось, что истребитель ВВС США F-15C Eagle упал в Северном море рядом с английским графством Йоркшир.
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