Истребитель заставил экстренно сесть иранский пассажирский самолет

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Иранский пассажирский самолет был вынужден совершить экстренную посадку из-за опасного приближения истребителя ВВС Израиля. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания IRIB.

Сообщается, что пассажирский самолет, летевший из Тегерана в Бейрут, совершил вынужденную посадку, пытаясь избежать столкновения с израильским истребителем. При этом пострадали несколько пассажиров, пишет «РИА Новости».

При этом некоторые агентства заявили, что к инциденту могли быть причастны американские истребители, так как военные самолеты Израиля обычно не заходят в воздушное пространство Сирии.

Ранее сообщалось, что авиалайнер авиакомпании «Аврора», который выполнял рейс из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске.