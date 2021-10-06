«История повторяется?»: мать Сачкова обратилась к Путину по поводу «приписанной» сыну госизмены
Людмила Сачкова - мать арестованного по обвинению в госизмене основателя компании Group-IB Ильи Сачкова - написала письмо президенту России Владимиру Путину. В нем она просит «честно разобраться в деле» и задается вопросом, «кому же выгодно устранить Илью»?
Мать Сачкова заявила, что сыну «приписывают государственную измену, не уточняя, в чем она заключается».
Она напомнила, что множество достойнейших людей были загублены как «враги народа». «История повторяется?» - обращается женщина к президенту.
Людмила Сачкова написала: «Никто же не узнает, в чем конкретно обвиняют Сачкова Илью Константиновича, справедливы ли эти обвинения или он просто кому-то очень мешал».
Женщина отметила, что те, кто знают Илью, «в шоке» от происходящего. Она охарактеризовала сына как «пример для молодежи» и человека, который всего добился сам.
Сачкова считает арест сына «огромным ударом по нравственному и моральному климату» в России. Она попросила освободить сына, так как на кону доверие к государству. Текст письма приводит Forbes.
Напомним, Сачков - основатель известнейшей в России компании по кибербезопасности. В числе ее клиентов «Сбербанк». «Русская планета» разбиралась, кому выгоден арест бизнесмена.