«Исторический момент»: в Киевском национальном университете культуры открылся факультет TikTok
В Киевском национальном университете культуры и искусств запустили факультет Тик-Тока. Нигде ранее в мире нельзя было обучиться на профессионального тиктокера, но теперь эта возможность появилась на Украине.
Церемонию открытия факультета провёл певец, экс-ректор вуза, а ныне его президент Михаил Поплавский. Он назвал это событие историческим моментом, а также подчеркнул, что теперь у него есть миссия — украинизировать TikTok. Для этого ему нужны амбициозные и креативные студенты, которые начнут создавать новую историю республики и выведут популярность страны на качественно новый уровень, поскольку «Украине есть чем удивлять мир», видеозапись выступления Поплавского перед аудиторией опубликована в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».
Несмотря на то, что образовательная программа пока не представлена, известно, что студентов будут обучать SMM и контент-мейкингу.
Ранее на Украине захотели полностью заменить кириллицу латиницей.