Три исторических основания будущего России

Историческая судьба России формировалась под влиянием трех основных цивилизационных центров: Византийской Империи, Золотой Орды и Европы. В определенном смысле можно говорить, что Россия есть результат наложения трех проектов.

Каждый из них, в свою очередь, является проекцией одной из вершин базового треугольника противоречий. Эти проекты нашли свое выражение, как в политической географии нашей страны, так и в пространстве общественно-политических движений. Рассмотрим эти проекты в их исторической перспективе.

Исторический анализ. Европейский проект - развитие

Прежде всего, это Великий Новгород, а после его разгрома Москвой - Великое Княжество Литовское (ВКЛ). Интересно, что, когда Новгородским князем был Александр Невский (явно тяготевший к иной проектности), европейский проект был проявлен в Галицко-Волынском княжестве.

Позже центром европейского проекта становится Санкт-Петербург. Европейский проект представлен и в общественном движении - партия западников в русской интеллигенции XIX века. Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что европейский проект достаточно силен и играет важную роль в развитии российской государственности. При этом на протяжении всей истории этот проект постоянно репрессируется.

Основная интенция европейского проекта - уважение к отдельной личности, а также - просвещение, развитие науки, искусства, образования, а следовательно и промышленности

Высшим проявлением этого проекта, по видимому, стоит считать достижения в освоении космоса и в ядерной индустрии.

В настоящее время этот проект представлен частью интеллигенции и западными направлениями христианства (католики и протестанты). Центр - Санкт-Петербург.

Византийский проект. Стабильность

Первоначальным центром, по всей видимости, можно считать Киев, поскольку крещение князя Владимира определила дальнейшее развитие Руси в Византийском фарватере. Затем центром становится Москва, что и выражается в концепции «Москва - Третий Рим». В общественном движении этот проект представлен славянофилами.

Основные позиции византийского проекта следующие: государство понимается как высшая ценность, стремление к имперскому типу государственного устройства и мессианское самосознание народа.

В настоящее время это - доминирующий проект в российском обществе, его поддерживают многие силы, прежде всего - РПЦ. Центр - Москва.

Ордынский (степной) проект. Спонтанность

Изначальный значимый для России центр данного проекта - это столица Золотой Орды Сарай. Можно однозначно говорить, что этот проект также ярко представлен в российской истории, что можно видеть хотя бы из того, что Россия занимает территорию, практический совпадающую с Великим монгольским улусом.

Однако после распада Орды и разгрома Казанского ханства, его невозможно локализовать его в определенном месте. В общественном движении он представлен казачеством, первопроходцами и евразийцами (Трубецкой, Гумилев и так далее).

Основная интенция - свобода, прежде всего - свобода передвижения. Стремление к открытию неизведанного, преодолению препятствий

В настоящее время также трудно выделить центр этого проекта и общественные силы, которые его олицетворяют. Возможно, это ислам и буддизм.

Анализ ситуации

На первый взгляд Россия имеет в своем основании идеальную картину - есть классический баланс, который может стать основанием для нормального развития страны и ее народа. Но на практике ситуация иная: история России в основном представляет собой чередование периодов тоталитаризма и смуты. Похоже, что в нашей истории произошел перекос, при котором один проект - Византийский, присвоил себе исключительное право определять путь России.

Треугольник оказался сильно вытянутым с явным преобладанием одного угла. При этом если европейский проект хоть как-то представлен на территории и в общественном движении (правда, на правах младшего и очень нежеланного брата), то степной проект был просто вытеснен из политического пространства и общественного сознания (главным образом, путем демонизации Золотой Орды и концепции «монголо-татарского ига»).

Такое положение сохраняется и в настоящее время. Возможно, именно в том, что треугольник баланса оказался сильно несбалансированным, и кроется основная причина того, что история России - это чередование периодов тоталитаризма и смуты.

По всей видимости, для нормального развития России необходимо признать и акцептовать все три проекта

При этом важно учитывать, что основные интенции проектов должны быть переосмыслены в современном постиндустриальном контексте (а еще лучше - в контексте будущего).

Перспективы развития России в контексте базовых российских проектов

Нео-европейский проект

Еще раз напомним основные ценностные установки европейского проекта:

- ценность свободы личности

- ценность развития и связанные с ним просвещение, развитие науки и техники

- высокое качество жизни

Ценность свободы личности, личностного развития и роста в современном контексте может быть выражено через демократические институты, свободный доступ к информационным и другим ресурсам, широкие возможности самореализации и возможность выбора своего собственного пути. Отметим, что так понимаемая свобода довольно близка к «степному» образцу.

Ценность развития требует высокого уровня образования, развития передовых технологий, реализации амбициозных высокотехнологичных проектов.

Дальнейшее продвижение в космос, новые виды энергии, повышение продолжительности жизни - все это вполне вписывается в концепцию развития. Надо сказать, что стремление к развитию и выход на новые/иные горизонты также вполне коррелирует с нео-ордынской экспансией.

Высокое качество жизни - это не только и даже не столько высокий доход

Скорее, это разнообразие образов жизни и возможность «переключаться» с одного на другой, что требует сложно организованной городской среды. Это - и иное отношение к архитектуре и организации городского пространства. Сюда можно отнести фитнес-революцию и изменения в системе медицинского обслуживания. А также - возможность свободного перемещения по миру, работать в одном месте, а жить в другом, возможность смены профессии без падения уровня жизни и тому подобное.

Нео-византийский проект

Основная интенция этого проекта - Россия должна быть великой державой, причем, несущей миру спасение. Спасение можно понимать в любом смысле, главное, чтобы этот смысл был осознан и акцептирован элитой и народом России. Можно с уверенностью утверждать, что средневековый вариант («катехон» - удерживающий мир от прихода антихриста) неадекватен современному миру. Однако мессианское самосознание народа - факт, с котором нужно считаться. Имеет смысл поставить вопрос: возможен ли вариант такого переосмысления концепции «Третьего Рима» таким образом, чтобы эта концепция тянула нас не в прошлое, а в будущее?

Можно предложить несколько вариантов «спасения», которое Россия несет миру

Например, спасение от энергетического кризиса: уже озвученный проект «энергетической империи», но фундированный не на нефти и газе, а на новых технологиях. Такой вариант хорошо соотносится с концепцией развития - одной из основных в нео-европейском и идеей экспансии - ключевой для «степного» проекта.

Другой вариант - спасение от бессмысленности: Россия несет миру смысл. В первую очередь, это должна быть трансляция to be human: это послание присутствует в нашей культуре и явно дефициентно в современном мире. Экспансия вместо военной (геополитическая рамка) или энергетической (геоэкономическая рамка) превращается в экспансию смыслов и ценностей (геокультурная рамка).

Этот проект интересен еще и тем, что его автором может стать практически любой человек. Каждый, кто пропитан российской культурой, становится транслятором наших культурных кодов. Это в полной мере относится и к тем, кто уехал из России: они становятся не потерей, а агентами влияния. Реализация такого проекта потребует кардинальной перестройки системы образования, решения вопроса инкультуризации иммигрантов, развития индустрии туризма (особенно - внутреннего), совершенно нового подхода к СМИ и многое другое.

В частности, российской должна быть признана и культура степных народов

Кроме того, в процессе реализации этого проекта русская/российская культура будет обогащаться достижениями других культур, с которыми она будет сталкиваться. Лично мне кажется, что именно этот подход является наиболее интересным.

Не исключено, что возможно сочетание первого и второго проектов. Возможно, есть и другие варианты нео-византийской модели.

Нео-ордынский проект

Степной проект - это спонтанность. Выражение такой спонтанности может быть очень разным. Если в Московской Руси спонтанность выражалась через уход в казаки, то в Советском Союзе на этой позиции находились фарцовщики, рок-музыка и криминал. Что может стать выражением спонтанности в наше время?

Прежде всего, это творчество: научное, музыкальное, литературное и так далее.

Творческие офшоры самых разных направлений, свободные от давления со стороны контролирующих органов (официальной науки, официальной культуры, налоговой инспекции и прочее) могут сделать для прорыва в иное решающий вклад

Достаточно вспомнить, сколько территорий приобрела Российская империя в результате «официальных» войн и договоров, а сколько - через походы казаков, экспедиции первопроходцев и продвижение промышленников. Это особенно важно, если мы делаем ставку на культурную экспансию.

Подведем итог. Каким может быть Российский проект, который основан в равной мере на всех трех опорах в истории и культуре?

Нео-российский проект

Учитывая, что на данный момент треугольник балансов явно перекошен в «византийскую» сторону, для нормального развития необходимо начать с укрепления ослабленных углов. Поскольку именно «степной» угол наиболее ослаблен, прежде всего, именно ему нужно уделить особое внимание. Необходим отказ от концепции монголо-татарского ига и переосмысление роли Золотой Орды в истории России.

Это нужно сделать хотя бы потому, что значительная часть населения России - это потомки монголо-татарских «завоевателей». И им в школе тоже приходится учить, что их предки были жестокими угнетателями, а завоевание Казанского, Астраханского, Сибирского и прочих ханств - большое достижение Московского государства. Ясно, что такой поход к истории отнюдь не способствует дружбе народов! Нужно признать и закрепить в учебниках, что Россия формируется на основе, как древней Руси, так и Золотой Орды, показать вклад Орды в формирование российской государственности, культуры и тому подобное.

Но в этом вопросе нельзя остаться исключительно в национальных или религиозных (исламских) рамках. Нужно показать, как преломляется «степной» дух в казаках, первопроходцах и других формах спонтанности в истории и культуре России.

Крайне важно, чтобы ордынский проект был интегрирован в общероссийский, а не противопоставлялся великоросскому

Иначе вместо укрепления поля появится еще один центр сепаратистского движения. Очень важно также закрепить этот проект территориально.

Желательно, чтобы центр спонтанности находился где-то в Сибири или даже на Дальнем Востоке и по статусу был одной из российских столиц. Принцип «многостоличья» вообще кажется органичным для России, основанной не на одном, а на трех различных проектах. Столиц точно должно быть не меньше трех, но возможно и больше, причем каждая из них будет в большей степени отражать одну из граней общероссийской проектности.

Европейский проект, хотя и представлен и на территории, и в деятельности, тем не менее, тоже сильно ослаблен. Фактически, он узурпирован византийским, отчего развитие в нашей стране происходит неравномерно, рывками. Эту грань российской идентичности нужно выделить и признать как органичную и необходимую.

Это также должно быть отражено и в учебниках по истории, но еще важнее зафиксировать ценности нео-европейского проекта в реальной деятельности

Византийский проект и так достаточно силен, потому его не требуется укреплять, но он точно должен быть переосмыслен в контексте XXI века, а не X или XV. В этом случае стремление к построению Великой России может обрести позитивное содержание и стать управляющей рамкой в реализации общероссийского проекта.

Попробуем собрать картинку. Величие России строится на четырех опорах: чистая дешевая энергия (энергетическая империя), освоение космоса, великая российская культура и высокое качество жизни народа. Для этого требуется развитие технологий и их внедрение (производство), что требует принципиально иного образования, а также - создания научных творческих офшоров, где будет разрешены практически любые эксперименты (должны быть лишь некоторые критические ограничения). «Многостоличье» обеспечивает более устойчивую конструкцию и повышает связность территории. Изменение городской среды повышает качество жизни и создает условия для туризма внутри страны. Качеству жизни способствует и фитнес-революция. А развитие творческих центров позволяет не превратиться в культурный музей, а быть народом с живой, развивающейся культурой.

Автор: Михаил Дубровский, сотрудник проектной группы «Знаниевый реактор»