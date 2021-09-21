Исторические панно и витражи: чем удивит «Варшавская»
На станции метро «Варшавская», которая войдет в состав Большой кольцевой линии (БКЛ) демонтировали инженерные системы и сделали новую монолитную платформу. Осталось сделать монтаж новой инженерной инфраструктуры, закончить работы по облицовке платформенной части станции и отделать технические помещения.
Первый и второй выходы будут оформлены в виде стеклянных павильонов, третий – облицуют панелями из оцинкованной стали. Платформу отделают мрамором и украсят панно с историческим рисунком. Кроме того, появится витраж и вентиляционная решетка из перфорированных панелей, имитирующие огни города.
Реконструкция бывшей Каховской линии для интеграции в состав БКЛ включает в себя станции «Каховская», «Варшавская» и «Каширская».
Протяженность БКЛ составит 70 км, здесь планируется 31 станция, из которых 12 уже работают.