Источники знают почему: курирующая резонансные дела главный следователь Москвы написала рапорт

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Руководитель Главного следственного управления Москвы Наталья Агафьева написала рапорт об отставке. Источники сообщили, с чем связана просьба об увольнении.

Два источника рассказали РБК, что причина - выход на пенсию.

Сейчас Агафьева находится в отпуске - он займет около пяти месяцев. Собеседник уточнил, что рапорт был написан по собственному желанию в связи с достижением пенсионного возраста.

Место главного следователя Москвы может занять первый заместитель начальника ГСУ Александр Галицкий.

Агафьева была назначена на должность в сентябре 2014 года по решению президента России Владимира Путина. В ее полномочия входили курирование резонансных дел, согласование кандидатур всех следователей Москвы, контроль за работой следственного аппарата. За время ее работы следователи начинали вести дело журналиста Ивана Голунова, расследовали дело криминального авторитета Шакро Молодого.