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Источник в «Яблоке» рассказал о состоянии Григория Явлинского
4 октября, 2021 12:00
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Zamir Usmanov/Russian Look
Источник в «Яблоке» рассказал о состоянии основателя партии Григория Явлинского. Ранее его прооперировали из-за жалоб на сердце.
По данным собеседника, он уже дома, восстанавливается. Состояние улучшилось, передает РИА Новости.
Напомним, 29 сентября сообщалось, что Явлинскому сделали операцию по «чистке» сердца. До этого политика госпитализировали. Его состояние оценивалось как средне-тяжелое. Политик жаловался на затрудненное дыхание и тяжесть в груди.
До этого Явлинского оперировали в 1998 году в США.
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