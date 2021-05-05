Новости – Люди
Люди
Источник рассказал о скором возобновлении авиасообщения с Турцией
5 мая, 2021 20:21
1 мин
1 мин
Pixabay
Авиасообщение с Турцией может быть возобновлено уже этим летом. Это произойдет при условии, что в стране нормализуется обстановка с коронавирусом. Об этом сообщил источник «Интерфакса».
По его словам, в данный момент вопрос о возобновлении полетов в турецком направлении изучается. Речь идет как о восстановлении чартерных, так и регулярных рейсов.
Источник отметил, что произойти это может «уже этим летом, после того как станет очевидной положительная динамика заболеваемости и третья волна пойдет на спад».
Телеканал «360» напоминает, что рейсы во все аэропорты Турции были приостановлены 15 апреля после того, как в стране произошел всплеск заболеваемости коронавирусом. Перед этим в стране было объявлено об ужесточении карантинных мер.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку