Источник рассказал о скором возобновлении авиасообщения с Турцией

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Авиасообщение с Турцией может быть возобновлено уже этим летом. Это произойдет при условии, что в стране нормализуется обстановка с коронавирусом. Об этом сообщил источник «Интерфакса».

По его словам, в данный момент вопрос о возобновлении полетов в турецком направлении изучается. Речь идет как о восстановлении чартерных, так и регулярных рейсов.

Источник отметил, что произойти это может «уже этим летом, после того как станет очевидной положительная динамика заболеваемости и третья волна пойдет на спад».

Телеканал «360» напоминает, что рейсы во все аэропорты Турции были приостановлены 15 апреля после того, как в стране произошел всплеск заболеваемости коронавирусом. Перед этим в стране было объявлено об ужесточении карантинных мер.