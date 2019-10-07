«Истинный памятник наших времен»

Вот уже несколько дней кипят споры вокруг новой песни Бориса Гребенщикова под названием «Вечерний М». Последняя буква – начало нецензурного, но весьма популярного слова, которое несколько раз повторяется в мелодии. Но кто этот таинственный «М» - загадка. Правда, есть версии. Их, в частности, озвучили популярные телеведущие Владимир Соловьев и Иван Ургант.

На всякий случай напомню краткое содержание песни, а по сути, эпиграммы. Автор пытается понять, как правильно жить. И обнаруживает место, «где светло и туда все глядят / И там на совесть и честь всех научат, как есть / Детей, стариков и ребят». А поможет набраться ума-разума этот самый «М……н». Далее – его краткая характеристика: «Честнее, правдивей и лучше всех он. / Он все, что закажут – расскажет / И ответит на каждый вопрос. / У народа душа, но за ней ни гроша / Но зато мы утерли всем нос!» Но самое главное – «когда нужна правда / правдивей всех он».

Как известно, на воре шапка горит. На персонаже - тоже.

Ведущий программы «Вечерний Ургант» в шутливой форме открестился от сомнительной чести быть героем песни Гребенщикова.



Так же, как и главное лицо другого ток-шоу - «Вечер с Владимиром Соловьевым». Но тот был серьезен и предположил, что автор имел в виду… президента Украины Владимира Зеленского

Попутно Соловьев уколол музыканта: «Гребенщиков из поэта деградировал до куплетиста». И заодно поставил диагноз – почти медицинский: «Бандеровская Украина - это черная вдова. Ее укус ядовит, а влияние тлетворно».

«Укушенный» Гребенщиков мог бы рассказать, кому он посвятил песню, но продолжил интригу. И лишь заметил, что «между «Вечерним У» и «Вечерним М» непреодолимое расстояние - как между достоинством и позором».

Вспомнился Пушкин:

Приятно дерзкой эпиграммой

Взбесить оплошного врага;

Приятно зреть, как он, упрямо

Склонив бодливые рога,

Невольно в зеркало глядится

И узнавать себя стыдится;

Приятней, если он, друзья,

Завоет сдуру: это я!..

Так кто же герой песни? Вопрос так и остался без ответа. Впрочем, многие уверены, что Гребенщиков все-таки имел в виду Соловьева. Ведь именно Владимир Рудольфович – главный государственный пропагандист на телевидении. Интеллигентный на вид, с печатью мысли на челе, но неизменно разговаривающий на языке ненависти, замешанной на крутой лжи и часто доходящий до бурного экстаза. Любимый объект телеведущего - Украина, к которой он питает «особые» чувства. Как и к ее представителям, выполняющим роль красной мулеты для разъяренного тореадора Соловьева. Заезжим украинцам так нравится быть униженными и оскорбленными, что они буквально не вылезают с «вражеского» телевидения. Впрочем, за этот мазохизм гости получают от «москалей» очень неплохой гонорар…

Уместно напомнить, что Соловьев не всегда спускал всех собак на Украину. И даже наоборот, очень спокойно воспринимал «Незалежную» и ее политиков.

К примеру, в 2008 году Соловьев заявил: «Человек, который попытается начать войну России и Украины, является преступником, притом я не могу себе представить, какого размера. В Украине живут братские нам по духу, по крови, по общей истории люди, война с которыми является самым страшным преступлением, которое можно только придумать. Не надо кричать «Севастополь наш!» Не надо кричать «Крым наш!»

Но ведь через несколько лет закричали и очень громко. И одним из первых - Соловьев. Быстро скинув истрепанные одежды, он торопливо накинул на себя другие, новые. Думал, никто не заметит? Может, и не заметили. Но интернет запомнил.

И не только на упомянутый «спич», но и другой, датированный 2013-м, годом, предшествующим майдану, свержению Януковича и воцарением Порошенко: «А зачем вам Крым?.. Хрущев же отдал абсолютно легитимно. Если мы вдруг говорим - значит, война. Вы хотите воевать с Украиной? Сколько украинских и русских жизней вы готовы положить на то, чтобы захватить Крым, который давно уже стал татарской территорией?..»

Так называемая эволюция телеведущего не удивительна. Просто тогда надо было выражаться именно так. Позже, по приказу (впрочем, достаточно и намека) власти, Соловьев сменил сдержанную риторику на злобную и ожесточенную. Как в песне Гребенщикова: «все, что закажут – расскажет». Как там, у Грибоедова? «Сурьезный взгляд, надменный нрав. / Когда же надо подслужиться, / И он сгибался вперегиб…»

В прошлом году на телеканале «Россия-1» начала выходить передача «Москва, Путин, Кремль» - посвященная жизни и деяниям президента России. В знак особого расположения Кремль доверил вести ее Соловьеву, к которому присоединился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Высокое доверие Владимир Рудольфович оправдал в полной мере. В эфир полились передачи, до краев наполненные лестью и подобострастием, где только и слышалось, что наш президент - самый прекрасный на свете, он любит детей, людей, зверей. И к тому же - самый человечный человек. Передача стала настоящей демонстрацией культа личности XXI столетия

Конечно, панегирики Соловьева не дотягивали до высокопарных од Джамбула: «Ты, Сталин, солнце наших дней, / Ты всех дороже и родней. / Тебе несем тепло сердец, / Мудрейший наш отец!» Но, возможно, со временем наш герой превзойдет акына…

В общем, Соловьев был в фаворе. Его смотрели те, кто одобрял действия властей. И те, кто отвергал. Остальные включали телевизор из любопытства. Часто - брезгливого.

И вдруг…

Почти одновременно с появлением песни Гребенщикова, президент РФ Владимир Путин обратил внимание на действия телевизионщиков: «Мы не должны выставлять нашего ближайшего соседа и братский народ в каком-то невыгодном свете». И уточнил, что речь может идти о политике действующих властей, но не о народе

Глава государства дал понять, что пропагандистам пора умерить свой пыл. Сказано неспроста - возможно, Кремль решил налаживать отношения с Украиной. Есть и другая версия: президент осознал, что грубые и однообразные пропагандистские телепередачи передачи – это касается не только ток-шоу Соловьева, но и других - вредят и без того невысокому имиджу власти.

Пора, давно пора ведущим политических программ обратить внимание на Россию, ее заботы и проблемы, которых, как говорится, выше крыши. Раннее телевизионщики с незавидным постоянством обсуждали и осуждали лишь чужие проблемы. До своих просто не было дела! Может, пора, наконец, бросить взгляд и на родные пенаты?

Интересно, как после многозначительной реплики Путина поведет себя Соловьев и другие ведущие политических программ. Без сомнения - как прикажут и на что укажут. Думать тележурналистам давно уже ни к чему – власть сама диктует им порядок действий

Как изрек Гребенщиков, «Вечерний «М……н» - «истинный памятник наших времен». На его пьедестале громоздятся не только грубые, лживые ведущие российских политических телепрограмм. Это еще и министры, которые, надув щеки, выступают с очередными нелепыми новациями, депутаты, с умным видом на глупом лице рассказывающие об очередном «актуальном» законопроекте. Найдется место на памятнике и прочим высокопоставленным господам, своими словами и действиями превращающие жизнь россиян из трудной в невыносимую.