Истинная власть: Из полицейского автозака задержанного спасла тёща

Общество

31 января, во время несогласованной протестной акции, силовики в Брянске задержали мужчину и посадили в полицейских автобус. Спустя некоторое время к автобусу пришла женщина и заявила, что она тёща задержанного и потребовала его отпустить. На удивление, требование женщины было выполнено и мужчину выпустили из автозака.

«— Давайте, отпускаем, ерундой не занимаемся. Вы совсем уже, ребят? Ну что, заняться вам нечем? Некого ловить уже больше?

— А вы тёща?

— Тёща, да, любимая».

Региональное МВД комментировать курьёзный инцидент отказалось, сообщает Telegram-канал «Подъём».