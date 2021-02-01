Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Общество
Русская планета
Общество

Истинная власть: Из полицейского автозака задержанного спасла тёща

Антон Мельников
1 февраля, 2021 18:01
1 мин
Антон Мельников
1 февраля, 2021 18:01
1 мин
Telegram-канал «Подъём».
Telegram-канал «Подъём»

31 января, во время несогласованной протестной акции, силовики в Брянске задержали мужчину и посадили в полицейских автобус. Спустя некоторое время к автобусу пришла женщина и заявила, что она тёща задержанного и потребовала его отпустить. На удивление, требование женщины было выполнено и мужчину выпустили из автозака.

«— Давайте, отпускаем, ерундой не занимаемся. Вы совсем уже, ребят? Ну что, заняться вам нечем? Некого ловить уже больше?

— А вы тёща?

— Тёща, да, любимая».

Региональное МВД комментировать курьёзный инцидент отказалось, сообщает Telegram-канал «Подъём».

Поделиться
ТЕГИ
протесты
Брянск
Казус
силовики
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!