Новости Общество
Общество
Истинная власть: Из полицейского автозака задержанного спасла тёща
1 февраля, 2021 18:01
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Telegram-канал «Подъём»
31 января, во время несогласованной протестной акции, силовики в Брянске задержали мужчину и посадили в полицейских автобус. Спустя некоторое время к автобусу пришла женщина и заявила, что она тёща задержанного и потребовала его отпустить. На удивление, требование женщины было выполнено и мужчину выпустили из автозака.
«— Давайте, отпускаем, ерундой не занимаемся. Вы совсем уже, ребят? Ну что, заняться вам нечем? Некого ловить уже больше?
— А вы тёща?
— Тёща, да, любимая».
Региональное МВД комментировать курьёзный инцидент отказалось, сообщает Telegram-канал «Подъём».
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