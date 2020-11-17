Исследование: москвичи расстроились из-за отмены новогодних гуляний

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32% жителей Москвы сильно огорчены отменой новогодних гуляний в мегаполисе, так как такое мероприятие стало уже доброй традицией, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

Столько же опрошенных относятся к данной мере с пониманием. 36% участников исследования сказали, что не участвовали в гуляниях ранее и не планировали это делать в текущем году. Также 30% жителей города поменяли свои планы на новогодние праздники из-за новых ограничительных мер на фоне пандемии в Москве.

30% участников исследования считают, что новогодние праздники необходимо продлить, чтобы компенсировать отмену городских гуляний, сообщает РИА «Новости».

Напомним, ранее градоначальник Сергей Собянин сообщил, что в Москве отменяются массовые новогодние гуляния. К такому решению городские власти пришли после консультации с Роспотребнадзором и федеральным штабом по борьбе с коронавирусом.

При этом Собянин отметил, что городским медицинским службам удаётся справляться с заражением, а иммунитет к COVID-19 выработался уже у 2,5—3 млн москвичей.