В Минске россиянку Анну Богачеву попытались задержать по сфабрикованному делу о якобы вмешательстве в американские выборы. Тем не менее, благодаря кооперации российских и белорусских дипломатов план США и Интерпола удалось сорвать.

Напомним, что обвинения в бездоказательном деле «о вмешательстве» в выборы президента США были выдвинуты в адрес 14 россиян и нескольких компаний ещё в феврале 2018 года. Среди разыскиваемых оказалась и Анна Богачева.

В прошлые выходные россиянку задержали по ордеру Интерпола. Во вторник, 15 октября, женщину отпустили благодаря скоординированным действиям российских и белорусских дипломатов.

Богачева назвала задержание странным. В свою очередь, юристы заявили, что Интерпол был не вправе задерживать россиянку по политическому делу. В их компетенции только уголовные дела.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что всегда готов защищать интересы граждан «Союзного государства» и попросил дополнительно не нагнетать напряжение вокруг эпизода с задержанием Богачевой.

США и использовали Интерпол для поддержания мифа о «российском вмешательстве» в американские выборы 2016 года. Богачева стала жертвой внутриполитической борьбы Трампа и противостоящих ему демократов.

При этом дело о «вмешательстве» - сугубо политическое. Это признают американцы даже в тексте обвинения, когда пишут, что «вмешательство» на результаты выборов не повлияло. В США нет статьи о «вмешательстве в выборы», но они, тем не менее, обращаются в международную уголовную полицию, чтобы фактически выкрасть нужного им человека.

Интерпол не имел никакого права задерживать фигуранта вымышленного дела. Международные следователи нарушили 3 статью устава организации, запрещающую заниматься политической деятельностью. Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров назвал Интерпол «механизмом обеспечения политических целей США».