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Исполнение поручения Владимира Путина стало невозможным из-за решения всемирного банка
16 сентября, 2021 20:30
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Kremlin Pool/Global Look Press
Всемирный банк (ВБ) больше не будет составлять рейтинг лёгкости ведения бизнеса в разных странах Doing Business. Тем самым банк сделал невозможным исполнение поручения президента РФ Владимира Путина, который поставил задачу войти в топ-20 этого рейтинга к 2024 году.
Согласно заявлению самого ВБ, руководство обнаружило случаи искажения данных в рейтингах за прошлые годы. Чтобы сохранить доверие к исследованиям банка, было решено прекратить выпускать отчет Doing Business. Вместо этого ВБ будет разрабатывать новые подходы в оценке делового и инвестиционного климата государств, передаёт «Интерфакс».
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