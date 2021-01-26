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Исламская страна выдала регистрационные документы российской вакцине от COVID-19

Антон Мельников
26 января, 2021 17:27
1 мин
Антон Мельников
26 января, 2021 17:27
1 мин
Pixabay
Pixabay

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что страна зарегистрировала вакцину от коронавируса из России «Спутник V». Такое заявление министр сделал по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Вакцина "Спутник V" вчера тоже была зарегистрирована в Иране, она была одобрена нашими санитарными властями», — сообщил глава иранского МИД.

Он также выразил надежду на то, что в скором времени его страна начнёт закупать российский препарат и производить его внутри государства, передают «Ведомости».

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ТЕГИ
Иран
вакцина
Спутник V
1 мин
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