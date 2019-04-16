Бой как искусство
Фото: Tvzvezda.ru

Фото: Tvzvezda.ru

Главное русское оружие – человек. Памяти Алексея Кадочникова

14 апреля в возрасте 83 лет ушёл из жизни Алексей Кадочников, создатель знаменитой системы рукопашного боя, носящей его имя. О русском духе, о служении Родине и о том, что на самом деле можно считать главным русским оружием - «Русская Планета» вспоминает жизнь Алексея Кадочникова, легенды российского спецназа.

Алексей Алексеевич Кадочников родился в Одессе, но почти всю жизнь прожил в Краснодаре. Он окончил Краснодарский политех, работал в разных НИИ, а с 1983 года руководил лабораторией кафедры механики Краснодарского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск. С мая 1994 года работал ведущим специалистом-психологом войсковой части.

Дед Кадочникова - из уральских казаков, полный георгиевский кавалер, отец был кадровым офицером Красной Армии, сражался с немцами под Одессой и врукопашную одолел сразу пятерых неприятелей. С таким наследством можно смело утверждать: иная судьба Алексею Алексеевичу не грозила.

Главное оружие

Собственную систему рукопашного боя Кадочников создавал, соединяя знания физики, психологии, анатомии. Учёт законов механики, того, как работают суставы и в какую сторону сгибаются и разгибаются, как работают рычаги - основа системы русского рукопашного боя по системе Кадочникова. А те знания, которые Кадочников получил от деда и отца, тысячелетиями передавались из поколения в поколение и не раз помогали нашим предкам-воинам уберечь Русь от иноплеменных захватчиков.

Алексей Кадочников обучал офицеров и специалистов подразделений силовых структур с 1962 года и запатентовал свою систему в качестве «способа Кадочникова А.А. самозащиты от нападения». Так решило патентное бюро, понизив уровень школы и системы до понятия способа. Однако система Кадочникова – намного больше, чем набор приёмов, необходимых для выживания. И в России, и по всему миру Кадочников пропагандировал силу русского оружия. Но главным оружием он считал самого человека.

«Здоровый образ жизни, защита Родины, всё, что делает нашу страну сильнее – это духовные вещи», - рассказал «Русской Планете» Михаил Рябко, руководитель Системы единоборства древней Руси, который лично знал Алексея Алексеевича.

«В этом наша сила, в нашем взгляде на жизнь. Кадочников – потомственный военный, и его сын пошёл по его стопам. Что это предполагает? Положить душу за други своя, в этом и есть подвиг, сила и духовность. Обучая офицеров, которые потом защищали страну, Кадочников учил их силе духа, которая важнее силы физической».

К боевой системе Кадочников относился как к искусству, и в этом был его талант, говорит Рябко. Его система – не просто микс из разных видов единоборств. Система направлена не столько на отработку тех или иных навыков, сколько на воспитание русского воинского духа, на принятие определённой философии, главный смысл которой – служение Родине.

Искусство боя: современность

В наше время для бойцов владеть основами и рукопашного, и ножевого боя по-прежнему важно. Часто бои происходят в городских локациях, в условиях замкнутых пространств, а не в поле, как это было и в Первую, и во Вторую мировую войну, рассказал «Русской Планете» Алексей Малышев, президент межрегиональной Федерации ножевого фехтования.

«Насчёт рукопашного боя – те, кто приходят в спецназ, уже обладают какими-то навыками. А ножевой бой по-прежнему актуален: бойцы должны уметь применять эти знания. Да, есть своя специфика – в наше время солдаты носят бронежилеты, каски, но нужно понимать, куда бить, как будет работать лезвие».

Причём, по мнению Малышева, с технической точки зрения нельзя говорить именно о русском ножевом бое, как и о русском рукопашном бое. Но есть набор приёмов, основанных на биомеханике, которые наиболее правильные именно для русского человека исходя из особенностей его телосложения. Имеет значение и климат – например, техники ножевого боя в Финляндии и в Испании будут отличаться просто потому, что люди в этих странах носят разную одежду.

При этом, рассказал Малышев, школ в России много, и все они совершенно разные. Это и система Кадочникова, и славяно-горицкая борьба Александра Белова. «Я бы сказал, что русский рукопашный бой – это в первую очередь армейский бой, который отличается по своей механике от того, что принято считать единоборствами».

Критика системы Кадочникова

Часто о системе Кадочникова можно услышать мнение, что она сочетает в себе заимствованные элементы из восточных единоборств, таких как джиу-джитсу, дзюдо, айкидо и так далее. Но не стоит думать, что дзюдо – исключительно японская система.

«Да, оно было основано в Японии, но при помощи немцев, об этом часто забывают. И, к слову, в военном отношении Россия и Германия обменивались опытом – как в результате войн, так и при династических браках. При Петре немцы служили при дворе, так традиции боя и складывались, постепенно. Но Кадочников один из первых не побоялся сказать, что у рукопашной традиции в России есть и свои собственные корни, и они не забыты», - рассказал Михаил Рябко.

Нередко систему Кадочникова критикуют за то, что в ней нет ударной техники. При первом знакомстве с системой действительно так кажется, но только если не видеть всей картины целиком. И правда, в системе Кадочникова отсутствуют шаблоны и заготовки, а также готовые комбинации на те или иные действия противника. Но только потому, что противник, по Кадочникову, считается сложной биомеханической системой, параметры которой изменяются в каждый период времени и зависят от множества факторов – погода, усталость, местность и так далее. Следовательно, не может быть одинаковых атак и одинаковых способов защиты от них. Используя базовые принципы и анализируя перемещения противника с учётом законов механики, каждый человек будет вести бой индивидуально и наиболее эффективно.

Дело всей жизни

Система Кадочникова не случайно ставит во главу угла выживание человека. Энергосбережение, целесообразность, рациональность – эти требования продиктованы русским людям нашим суровым климатом, самой природой, и именно они легли в основу системы рукопашного боя Алексея Кадочникова.

«Это способ выживания в тяжелых условиях, в которых иногда кажется, что и выжить-то невозможно. Но выжить нужно, и при этом еще остаться в строю. Речь идет не только о военных действиях, часто приходится бороться за жизнь и в мирное время, например, при катастрофах, при других трагических событиях», - так описывал свою систему сам Кадочников в интервью радио «Радонеж».

Чтобы победить, мало владеть конкретными приёмами. Нужно уметь прогнозировать развитие событий, быть стратегом, уметь анализировать на лету и быстро оценивать обстановку. Необходимость мыслить и тактически, и стратегически в режиме реального времени требуют от человека максимальной концентрации, а также обязывают иметь за плечами немалый багаж знаний.

Вот почему Алексей Кадочников отдавал такое большое значение патриотическому воспитанию молодёжи. Пропаганда здорового образа жизни, спорта - важнейшая социально-культурная задача воинского искусства.

«Вера – это самое дорогое, что у нас есть. Мы – православные христиане», - говорил о себе и о своих единомышленниках Алексей Алексеевич.

Удивительно, как мудрость предков, передаваемая из поколения в поколение, в безбожные советские времена не растеряла своих духовных основ. Как память о ратных подвигах наших предков за Христа и отечество не только не была предана забвению, но и приумножена. Фундаментальные православные  основы нашего существования Кадочников запрятал в самом надёжном месте - в офицерах, спецназовцах, солдатах – русских воинах, защищающих нашу страну, как и прежде.

«Русская Планета» выражает самые искренние соболезнования родным и близким Алексея Алексеевича Кадочникова.

Теги:
Места: Россия
Если у Вас возник вопрос по материалу, то Вы можете задать его специальной рубрике Задать вопрос Информационные сталкеры среди нас Далее в рубрике Информационные сталкеры среди насПассионарность Льва Гумилева выходит на новый уровень

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Booking.com
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО