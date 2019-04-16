Бой как искусство

14 апреля в возрасте 83 лет ушёл из жизни Алексей Кадочников, создатель знаменитой системы рукопашного боя, носящей его имя. О русском духе, о служении Родине и о том, что на самом деле можно считать главным русским оружием - «Русская Планета» вспоминает жизнь Алексея Кадочникова, легенды российского спецназа.

Алексей Алексеевич Кадочников родился в Одессе, но почти всю жизнь прожил в Краснодаре. Он окончил Краснодарский политех, работал в разных НИИ, а с 1983 года руководил лабораторией кафедры механики Краснодарского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск. С мая 1994 года работал ведущим специалистом-психологом войсковой части.

Дед Кадочникова - из уральских казаков, полный георгиевский кавалер, отец был кадровым офицером Красной Армии, сражался с немцами под Одессой и врукопашную одолел сразу пятерых неприятелей. С таким наследством можно смело утверждать: иная судьба Алексею Алексеевичу не грозила.

Главное оружие

Собственную систему рукопашного боя Кадочников создавал, соединяя знания физики, психологии, анатомии. Учёт законов механики, того, как работают суставы и в какую сторону сгибаются и разгибаются, как работают рычаги - основа системы русского рукопашного боя по системе Кадочникова. А те знания, которые Кадочников получил от деда и отца, тысячелетиями передавались из поколения в поколение и не раз помогали нашим предкам-воинам уберечь Русь от иноплеменных захватчиков.

Алексей Кадочников обучал офицеров и специалистов подразделений силовых структур с 1962 года и запатентовал свою систему в качестве «способа Кадочникова А.А. самозащиты от нападения». Так решило патентное бюро, понизив уровень школы и системы до понятия способа. Однако система Кадочникова – намного больше, чем набор приёмов, необходимых для выживания. И в России, и по всему миру Кадочников пропагандировал силу русского оружия. Но главным оружием он считал самого человека.

«Здоровый образ жизни, защита Родины, всё, что делает нашу страну сильнее – это духовные вещи», - рассказал «Русской Планете» Михаил Рябко, руководитель Системы единоборства древней Руси, который лично знал Алексея Алексеевича.

«В этом наша сила, в нашем взгляде на жизнь. Кадочников – потомственный военный, и его сын пошёл по его стопам. Что это предполагает? Положить душу за други своя, в этом и есть подвиг, сила и духовность. Обучая офицеров, которые потом защищали страну, Кадочников учил их силе духа, которая важнее силы физической».

К боевой системе Кадочников относился как к искусству, и в этом был его талант, говорит Рябко. Его система – не просто микс из разных видов единоборств. Система направлена не столько на отработку тех или иных навыков, сколько на воспитание русского воинского духа, на принятие определённой философии, главный смысл которой – служение Родине.

Искусство боя: современность

В наше время для бойцов владеть основами и рукопашного, и ножевого боя по-прежнему важно. Часто бои происходят в городских локациях, в условиях замкнутых пространств, а не в поле, как это было и в Первую, и во Вторую мировую войну, рассказал «Русской Планете» Алексей Малышев, президент межрегиональной Федерации ножевого фехтования.

«Насчёт рукопашного боя – те, кто приходят в спецназ, уже обладают какими-то навыками. А ножевой бой по-прежнему актуален: бойцы должны уметь применять эти знания. Да, есть своя специфика – в наше время солдаты носят бронежилеты, каски, но нужно понимать, куда бить, как будет работать лезвие».

Причём, по мнению Малышева, с технической точки зрения нельзя говорить именно о русском ножевом бое, как и о русском рукопашном бое. Но есть набор приёмов, основанных на биомеханике, которые наиболее правильные именно для русского человека исходя из особенностей его телосложения. Имеет значение и климат – например, техники ножевого боя в Финляндии и в Испании будут отличаться просто потому, что люди в этих странах носят разную одежду.

При этом, рассказал Малышев, школ в России много, и все они совершенно разные. Это и система Кадочникова, и славяно-горицкая борьба Александра Белова. «Я бы сказал, что русский рукопашный бой – это в первую очередь армейский бой, который отличается по своей механике от того, что принято считать единоборствами».

Критика системы Кадочникова

Часто о системе Кадочникова можно услышать мнение, что она сочетает в себе заимствованные элементы из восточных единоборств, таких как джиу-джитсу, дзюдо, айкидо и так далее. Но не стоит думать, что дзюдо – исключительно японская система.

«Да, оно было основано в Японии, но при помощи немцев, об этом часто забывают. И, к слову, в военном отношении Россия и Германия обменивались опытом – как в результате войн, так и при династических браках. При Петре немцы служили при дворе, так традиции боя и складывались, постепенно. Но Кадочников один из первых не побоялся сказать, что у рукопашной традиции в России есть и свои собственные корни, и они не забыты», - рассказал Михаил Рябко.

Нередко систему Кадочникова критикуют за то, что в ней нет ударной техники. При первом знакомстве с системой действительно так кажется, но только если не видеть всей картины целиком. И правда, в системе Кадочникова отсутствуют шаблоны и заготовки, а также готовые комбинации на те или иные действия противника. Но только потому, что противник, по Кадочникову, считается сложной биомеханической системой, параметры которой изменяются в каждый период времени и зависят от множества факторов – погода, усталость, местность и так далее. Следовательно, не может быть одинаковых атак и одинаковых способов защиты от них. Используя базовые принципы и анализируя перемещения противника с учётом законов механики, каждый человек будет вести бой индивидуально и наиболее эффективно.

Дело всей жизни

Система Кадочникова не случайно ставит во главу угла выживание человека. Энергосбережение, целесообразность, рациональность – эти требования продиктованы русским людям нашим суровым климатом, самой природой, и именно они легли в основу системы рукопашного боя Алексея Кадочникова.

«Это способ выживания в тяжелых условиях, в которых иногда кажется, что и выжить-то невозможно. Но выжить нужно, и при этом еще остаться в строю. Речь идет не только о военных действиях, часто приходится бороться за жизнь и в мирное время, например, при катастрофах, при других трагических событиях», - так описывал свою систему сам Кадочников в интервью радио «Радонеж».

Чтобы победить, мало владеть конкретными приёмами. Нужно уметь прогнозировать развитие событий, быть стратегом, уметь анализировать на лету и быстро оценивать обстановку. Необходимость мыслить и тактически, и стратегически в режиме реального времени требуют от человека максимальной концентрации, а также обязывают иметь за плечами немалый багаж знаний.

Вот почему Алексей Кадочников отдавал такое большое значение патриотическому воспитанию молодёжи. Пропаганда здорового образа жизни, спорта - важнейшая социально-культурная задача воинского искусства.

«Вера – это самое дорогое, что у нас есть. Мы – православные христиане», - говорил о себе и о своих единомышленниках Алексей Алексеевич.

Удивительно, как мудрость предков, передаваемая из поколения в поколение, в безбожные советские времена не растеряла своих духовных основ. Как память о ратных подвигах наших предков за Христа и отечество не только не была предана забвению, но и приумножена. Фундаментальные православные основы нашего существования Кадочников запрятал в самом надёжном месте - в офицерах, спецназовцах, солдатах – русских воинах, защищающих нашу страну, как и прежде.

«Русская Планета» выражает самые искренние соболезнования родным и близким Алексея Алексеевича Кадочникова.