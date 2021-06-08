Искусственный интеллект предсказывает провал сборной России по футболу на Чемпионате Европы
Программисты компании «БитРу» использовали алгоритмы искусственного интеллекта для прогнозирования матчей Чемпионата Европы по футболу.
В результате обучения алгоритмов на результатах предыдущих чемпионатов Европы по футболу и отборочного турнира к начинающемуся чемпионату был получен прогноз на исход ЕВРО-2021, включающий в себя предсказание выхода команд из групп и исход поединков плей-офф.
Искусственный интеллект посчитал, что сборная России провалится на европейском первенстве и не сможет выйти в плей-офф, оставшись в своей группе на третьем месте, а Чемпионом Европы станет сборная Франции. Посмотреть прогноз искусственного интеллекта на Чемпионат Европы можно здесь.
Ранее компанией «БитРу» была разработана система по прогнозированию движения акций на фондовом рынке на основе алгоритмов искусственного интеллекта.
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