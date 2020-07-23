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Ирландец выиграл в лотерею около €50 млн

Артем Денисов
23 июля, 2020 00:21
1 мин
лотерея
Фото: pixabay.com

Житель Ирландии выиграл 49 млн 564 тысяч 586 евро в лотерею.

Имя счастливчика не указывается, так как согласно правилам лотереи, победитель имеет право сохранить анонимность. Мужчина угадал выигрышные номера: 14, 15, 24, 29, 42, а также два дополнительных — 02 и 04.

Данная сумма джекпота стала шестой по величине, которую выигрывали в Ирландии, сообщает «Газета.ру».

Как сообщалось, в Подмосковье слесарь — испытатель космических аппаратов, стал миллионером.

Мужчина выиграл в лотерею около 8,3 млн рублей. Деньги он планирует вложить в недвижимость, а также купить новую машину, на которой отправится к морю.

Выигрыш Романа Мурыгина стал одним из крупнейших в России. На первом месте в 2018 году оказался житель Волгоградской области. Он выиграл более 50 миллионов рублей. В этом году самый большой приз ушел москвичу и составил 9,3 миллиона рублей. Выигрыш Романа — на втором месте.

темы
деньги
лотерея
ирландия
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