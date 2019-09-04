Иосиф Сталин искал место для нанесения ядерного удара

Севастополь богат многочисленными и интересными историческими памятниками, но, пожалуй, самым загадочным является бывший засекреченный военный объект, расположенный на Южном берегу Крыма, на побережье Балаклавской бухты.

Во время холодной войны Иосиф Сталин указал найти место, где подводные лодки могли бы быть в готовности для нанесения ядерного удара. И с 1954 года Балаклава на военных картах бывшего Советского Союза «исчезла».

Работы по строительству «Объекта 825 ГТС» продолжались в течение восьми лет, в 1961 году подземный комплекс, прорытый в скалах на достаточной для противоатомной защиты глубине, был завершен. Существует легенда, что якобы чтобы не вызывать подозрения у американцев, над базой был сделан макет фабрики и засажены деревья. А по обеим сторонам от горы Таврос располагались два замаскированных выхода: один в бухту, другой, на северной стороне горы, — в открытое море

Все работники свято хранили военную тайну и, говорят, что даже главный инженер до пенсии не рассказывал своей семье, где он работает.

Вход в тоннель находится с противоположной стороны от центральной набережной и его практически не видно. Но, подойдя ближе к объекту, открывается завораживающая и могучая картина советской инженерной военной мысли. Еще у касс турист пребывает в предвкушении - ему буквально обеспечено погружение в советские «секретные материалы». Выбрать можно два варианта экскурсии - наземный пешеходный и водный, на катере. Но, по-моему, совмещенный вариант – самое оно.

База была настолько мощной, что могла выдержать ядерный взрыв мощностью в 100 кт и сегодня туристам предоставляется сомнительная возможность прочувствовать на себе все возможности такого варианта событий

Экскурсоводы рассказывают, что в целом объект мог разместить на своей территории около трех тысяч человек, жизнедеятельность которых была рассчитана до 30 дней. Туристам предлагают войти в гигантский туннель, освещенный кроваво-красным светом, двери, в которой надёжно закрываются мощными дверями, способными задержать ударную волну.

В мирное время здесь планировалось проводить ремонт и обслуживание субмарин, хранение и замену боеприпасов, заправку топливом. Субмарины подводой приближались к базе, затем резко поднимались и заходили внутрь. А вот самой секретной частью комплекса был «Объект 820», где проводились работы с атомными боеголовками.

В последние годы своего существования секретная база уже практически не использовалась по прямому назначению, так как военно-морской флот перешел на новый тип подлодок. А в 1991 году, после распада СССР база и вовсе закрылась. Охрану сняли, и помещения стали постепенно расхищать

Возрождение и восстановление комплекса началось в 2003 году, когда указом президента Украины бывшая военная база превратилась в музей. В 2014 году вместе со всем полуостровом объект перешел под юрисдикцию России.

Сегодня в военно-музейный комплекс «Балаклава» считается одной из центральных достопримечательностей Севастополя. К сожалению, пока в доках комплекса нет ни одной подводной лодки, которую хотелось бы осмотреть, но, тем не менее, посещение уникального объекта времен Холодной воды оставляет массу впечатлений.