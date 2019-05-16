«Инвитро» могут запретить работать в России
«Инвитро» могут запретить работать в России

В стране хотят приостановить деятельность частных клиник

В России хотят приостановить деятельность частных клиник, учредителями которых выступают иностранные офшорные компании.

В июле 2017 года ВВС США разместили тендер на закупку 12 образцов молекул РНК (рибонуклеиновая кислота) и 27 образцов синовиальной жидкости у россиян. Спустя несколько месяцев – в октябре – президент России Владимир Путин заявил, что по всей стране проводится целенаправленный сбор биоматериала граждан, но для чего и кто интересанты – большой вопрос. Тогда же в разговоре с RT экс-член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин отметил, что в России «полно организаций с иностранным участием», которые берут биоматериалы на анализы.

Дальнейшая судьба результатов этих исследований, как отметил эксперт, никому неизвестна. Есть предположение, что потенциальный противник таким образом готовит биологическое оружие, в качестве которого могут выступать, например, продукты питания или гигиены

Кандидат в президенты России на выборах 2018 года, глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин готовит обращение на имя министра здравоохранения Вероники Скворцовой с требованием ограничить на территории страны работу частных медицинских организаций, владельцами или совладельцами которых являются иностранные компании из офшорных юрисдикций.

В разговоре с «Русской планетой» политик отметил, что подобные клиники сегодня имеют доступ к биоматериалам, диагнозам и результатам медицинских исследований граждан России, и никто не может гарантировать, что эта информация – составляющая врачебную тайну – не окажется за рубежом.

«Частные клиники с иностранными офшорными учредителями – это проблема. Они имеют доступ к биоматериалам и медицинской информации миллионов россиян, а мы даже не знаем, кто конечный владелец этих организаций. Чтобы избавиться от этой уязвимости мы предлагаем Минздраву ввести ограничение на работу подобных компаний в России. Если они хотят продолжить работу – пусть выходят из офшорной тени», - сказал Сурайкин.

Конечно, если это не работа на стратегического противника. Но этим уже должно заниматься ФСБ

В том, что в России существуют частные медицинские организации с офшорными владельцами, может убедиться любой гражданин, имеющий доступ к Интернету.

Например, есть такое ООО, как «Независимая лаборатория Инвитро» (ИНН: 7710294238). Это одна из крупнейших организаций, которая, как указано на ее же сайте, делает порядка 2 тыс. различных исследований биоматериалов, принимая более 10 млн пациентов в год.

В Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) Федеральной налоговой службы (ФНС) России указано, что единственным учредителем российской компании «Независимая лаборатория Инвитро» выступает зарегистрированная на Кипре «Инвитро Холдинг Лимитед».

Другой пример – клиника экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и лечения бесплодия «Витроклиник» (юридическое лицо – ООО «Витромед» (ИНН: 7733753248)). Данная организация занимается сбором, а когда необходимо, криоконсервацией и хранением биоматериала, медицинскими исследованиями.

Все в том же ЕГРЮЛ ФНС России указано, что 70% доли в уставном капитале ООО «Витромед» принадлежит кипрской компании «Ликавистон Бизнес Лимитед».

Или «Мать и дитя» (ООО «Хавен») - сеть клиник ЭКО и лабораторной диагностики, представленная в 25 городах России. На своем же сайте организация называет себя №1 по числу циклов ЭКО в стране. Эти же самые циклы ЭКО предусматривают сбор обширной медицинской информации о клиентах клиники – потенциальных будущих родителях.

Так вот, ООО «Хавен» (ИНН: 7706219750) с уставным капиталом в 600 млн рублей имеет единственного учредителями – кипрскую компанию «МД Медикал Груп Инвестментс ПЛС».

При этом в группе компаний «Мать и дитя» есть ООО «Новосибирский центр репродуктивной медицины» (НЦРМ). Управляющей организацией НЦРМ выступает ООО «Мать и дитя Сибирь» (ИНН: 2465239927) с уставным капиталом в более чем 3 млрд рублей. Единственным учредителем этой управляющей организации выступает опять же зарегистрированная на Кипре компания «Ивисенд Холдинг Лимитед».

И это далеко не единственные примеры на рынке частных медицинских услуг России

Сенатор Совета Федерации, экс-глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Калашников рассказал «Русской планете», что офшорные юрисдикции в основном используются российскими компаниями для манипуляций с налоговыми вычетами.

«Что же касается частных медицинских организаций, я вообще не понимаю на каком основании и для чего они используют офшорных учредителей. При этом если мы говорим о потенциальной угрозе вывоза биоматериалов россиян за рубеж, здесь важнее вопрос качества работы таможенных служб, чем наличие или отсутствие иностранных владельцев у клиник», - отметил он.

При этом, если для вывоза биоматериала действительно нужно проходить таможню, то для вывоза конфиденциальной информации – диагнозов и результатов медицинский исследований россиян – в цифровую эпоху нужны лишь электронная почта и доступ к Интернету.

Автор: Игорь Колмыков

Теги:
Места: Россия
Организации: Правительство
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