Инвестор экотехнопарка «Шиес» налаживает диалог с местными жителями
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Инвестор экотехнопарка «Шиес» налаживает диалог с местными жителями

Представители инвестора ответят на вопросы недовольных граждан

Все желающие теперь могут задать вопрос о строительстве экотехнопарка «Шиес» в Архангельской области на официальном сайте проекта. Представители инвестора проекта – компании «Технопарк» – обещают отвечать на вопросы по мере их поступления.

«На первом этапе ожидается большой наплыв вопросов, отвечать на них будут по мере поступления, а в последующем наиболее интересные и актуальные вопросы и ответы будут выкладываться на страницах сайта», – говорится в сообщении пресс-службы «Технопарка».

Кроме того, для обращения граждан непосредственно в Шиесе будет открыт информационный центр, где представители «Технопарка» ежедневно будут отвечать на вопросы, касающиеся проекта. На сайте компании также будет организована круглосуточная онлайн-трансляция происходящего не объекте.  

«И новый информационный центр, и форма обратной связи на посвященном экотехнопарку сайте должны помочь людям разобраться в ситуации, устранить существующее непонимание и слухи о якобы имеющих место нарушениях», – отмечают представители «Технопарка».

Экотехнопарк «Шиес» по обращению с твердыми коммунальными отходами планируется построить около одноименной станции на безлюдной местности в 40 километрах от ближайшего населенного пункта. Он призван разгрузить предприятия по утилизации отходов Архангельской области и Москвы. Инвестиции в Архангельскую область по соглашению с правительством столицы должны составить 6 миллиардов рублей в течение трех лет.

Планы по строительству экотехнопарка «Шиес» вызвали недовольство как местных жителей, так и экоактивистов из других регионов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. Форма обратной связи на сайте, информационный центр и онлайн-трансляция призваны помочь снять напряжение в регионе и детально рассказать людям о проекте.   

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События: общество
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