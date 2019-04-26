Как инвестировать в государственные облигации

Любые вложения в ценные бумаги — это риски. Их уровень инвестор выбирает сам, покупая определенные активы и составляя из них портфель. Гособлигации, или госбонды, — инструмент, который подходит разным инвесторам. Он может быть низкорискованным или высокодоходным — это зависит от государства-эмитента и особенностей самой бумаги.

Редакция финтех-компании DTI Algorithmic — https://blog.dti.team — рассказывает, как выбрать подходящие гособлигации и где их купить.

Как выбирать гособлигации

В основном на цену облигаций и их доходность влияют рейтинг государства-эмитента, тип бондов и срок до их погашения, ключевая ставка в стране и ситуация на рынке. Рассмотрим каждый фактор подробнее:

Кредитный рейтинг государства. Присваивают его международные рейтинговые агентства — Moody’s, Standard & Poor’s (S&P), Fitch, DBRS. Происходит это так: они анализируют финансовое положение эмитента и текущую задолженность, оценивают будущие доходы, сравнивают с конкурентами, а потом выдают рейтинг.

Инвесторы смотрят на рейтинги и решают, стоит ли вкладывать деньги в облигации страны. Логика следующая: чем выше рейтинг, тем ниже риски и доходность. Соответственно, чем ниже рейтинг — тем выше риски и доходность. То есть за повышенный риск владельцу бонда дают премию. Облигации с низким рейтингом и наибольшей доходностью называют мусорными, торговать ими любят спекулянты.

Наивысшие рейтинги (от Aaa до A), у Австралии, Германии, Канады, Израиля, Финляндии. Низкие рейтинги у Гватемалы, Доминиканы, Гондураса, Греции. Полный список стран и их рейтингов доступны на tradingeconomics.com.

Ключевая ставка в стране. Ставка ЦБ — это минимальная «стоимость денег» в государстве. На ее основе формируются ставки по банковским кредитам и другим долговым продуктам.

Когда ключевая ставка в стране растет, инвесторы требуют бОльшую доходность по новым выпускам госбондов. Если государство вовремя ее не повысит, инвесторы купят более выгодные бумаги или отнесут деньги в банк на депозит. И наоборот, когда ставка падает, инвесторы согласны на меньшую доходность.

Старые выпуски гособлигаций тоже зависят от изменений ставки ЦБ. Когда она растет, владельцы старых бондов продают их, чтобы купить новые и более прибыльные. В результате цена старых облигаций на рынке падает. Их доходность при этом растет — эти бонды можно купить дешевле и получить по ним те же выплаты от эмитента. Если ставка падает, ситуация обратная.

Заработать на снижении ключевой ставки можно, продав облигации старого выпуска дороже, чем покупали. А заработать на повышении — купив новые бонды с высокой доходностью и владея ими до погашения.

Срок до погашения (term to maturity). Выплата номинала облигации ее владельцу называется погашением. По сроку до погашения гособлигации бывают:

- краткосрочными — до 2 лет;

- среднесрочными — до 5 лет;

- долгосрочными — от 5 лет;

- бессрочными.

Узнать срок до погашения можно в описании облигации на бирже.

Ставки по краткосрочным облигациям меньше, чем по средне- или долгосрочным, потому что в доходность долговых инструментов закладывается временная риск-премия. Например, кредит на один год обходится дешевле, чем на десять лет, – потому что за десять лет может возникнуть множество причин невозврата. Аналогично в ситуации с бондами — кредиторы хотят получать более высокую доходность за больший риск, инвестируя на более долгое время.

От срока до погашения также зависит дюрация, или средневзвешенный срок выплат владельцу облигации. Дюрация примерно показывает, насколько вырастет или упадет цена госбонда при изменении ключевой ставки. Чем меньше этот показатель, тем ниже процентный риск облигации.

Тип облигации. Владелец любой облигации имеет право на ее номинал при погашении. От типа бонда зависит, получит ли инвестор промежуточные выплаты до этого. Узнать тип облигации можно в описании бумаги на бирже.

Владельцы купонных облигаций получают от эмитента периодические платежи до погашения — например, раз в квартал или раз в год. Благодаря этому долгосрочные инвесторы зарабатывают, даже если цена облигации на рынке падает. Поэтому купонные бонды обычно продают дороже их номинальной стоимости.

Бескупонные облигации приносят инвесторам прибыль только при погашении или выгодной продаже. Поэтому при выпуске их цена ниже номинала.

Ситуация на рынке. Спрос и предложение формируют рыночную цену облигаций. Они зависят от ситуации на рынке, в том числе новостей об эмитенте. Например, в августе 2018 г. в Конгресс США внесли проект санкций за работу с новыми выпусками российского госдолга. Из-за возросших рисков иностранцы продавали облигации федерального займа (ОФЗ), выпущенные Минфином РФ. В результате, их доходность возросла до максимумов, а цены – до минимумов с 2016 года.

Также на цену облигаций влияют общие настроения на рынке. Когда нет серьезных рисков, инвесторы обычно продают облигации и покупают акции, чтобы получить большую доходность. Такая ситуация называется риск-он. Когда напряженность на рынке возрастает, инвесторов больше волнует не доходность, а надежность вложений. Поэтому они вкладывают больше средств в гособлигации. Это называется риск-офф. В итоге, когда на рынке нет повышенных рисков, акции и бонды движутся разнонаправленно. Закономерность нарушается, когда риски на рынке становятся слишком велики, — инвесторы паникуют и закрывают позиции в акциях и облигациях. В такой ситуации их цена падает.

Где купить

Купить государственные облигации можно на первичном и вторичном рынке.

Первичный рынок — это аукционы, их проводят правительства. Для покупки гособлигаций на аукционе нужны большие суммы.

Вторичный рынок — это биржи. Иногда государство и само размещает бонды на вторичном рынке, но чаще гособлигации на бирже покупают у предыдущих владельцев. Гособлигации РФ торгуются на российских биржах, бонды других стран — на зарубежных.

Покупаем бонды на аукционах

В России график аукционов утверждают поквартально, сроки и регламент их проведения публикуют на сайте Министерства финансов. В теории, принять участие в аукционе может любой желающий через брокера или банк. На практике доступ к нему могут ограничить — например, ввести требования к размеру капитала. Поэтому обычно в аукционах участвуют только крупные частные и институциональные инвесторы, которые покупают бонды на 30 млн руб. и более.

График аукционов гособлигаций в США, Европе и других странах мира, можно посмотреть на Cbonds, но понадобится регистрация и подписка. Бесплатно изучить график и результаты аукционов госбондов США можно на сайте Минфина страны. Частные лица из России купить иностранные бонды на аукционе не могут.

Покупаем бонды на российской бирже

Гособлигации на российских биржах целесообразно покупать на сумму от 10 тысяч рублей.

На Московской Бирже предлагают:

- Облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН). Их выпускает Министерство финансов РФ. Индексируемый номинал означает, что он ежегодно повышается на величину инфляции. Это позволяет частично снизить инфляционные риски инвестора. Изначально номинал ОФЗ — 1000 рублей.

- Облигации Банка России с плавающим купоном. Плавающий тип купона означает, что выплаты владельцу бонда привязаны к определенному индикатору и постоянно меняется. Например, к ключевой ставке центробанка, индексу потребительских цен или курсу валют.

На Санкт-Петербургской бирже можно купить облигации внешнего облигационного займа от Министерства финансов. Такие бонды номинируются в иностранной валюте — обычно в долларах США — и могут размещаться на зарубежных биржах. Номинал облигаций Минфина на Санкт-Петербургской бирже — $1000.

Для работы на Московской или Санкт-Петербургской бирже частному инвестору нужен брокер. Счет у некоторых брокеров можно открыть удаленно.

Риски. Люди подвержены экономическим рискам страны, в которой живут. Для россиян актуальны риски, которые несет российская экономика. Сейчас они велики из-за геополитики. На фоне санкций иностранцы могут вывести активы из РФ, и российские активы подешевеют.

Если у вас есть доход в рублях, он подвержен риску девальвации российской валюты. Поэтому, выбирая гособлигации на Московской бирже, инвестор из РФ кладет все яйца в одну корзину. Активы, доходы и свободные средства оказываются зависимы от одних валютных и страновых рисков.

Как мы писали, на питерской бирже торгуются валютные госбонды. По правилам, российского законодательства, прибыль инвесторов при их продаже переводится в рубли. Из-за разницы курсов в момент покупки и продажи бумаг возникает риск получить номинальную прибыль в рублях, не получив реальной в долларах. В этом случае придется заплатить НДФЛ, несмотря на отсутствие реальной прибыли.

Например, вы купили облигацию внешнего облигационного займа за $1000, когда курс был 30 рублей за доллар. А продали эту акцию за $800, но при курсе 60 рублей за доллар. Для российской налоговой службы вы остались в плюсе, так как вашу прибыль они считают в рублях. Для них вы заработали 18 тысяч рублей ($800*60 — $1000*30). С этой суммы вы должны заплатить налог, хотя на самом деле ваш актив подешевел и вы потеряли $200.

Покупаем бонды на иностранной бирже

Купить иностранные гособлигации можно только на зарубежных биржах. Целесообразная сумма покупки — от $10 тысяч. Частный инвестор может купить бумаги на иностранной бирже с помощью брокера. Открыть счет у большинства брокеров можно удаленно, достаточно заполнить анкету на сайте и выслать копии документов.

Риски. Экономические и политические риски, которые существуют для государства, распространяются и на его граждан. Поэтому, вкладывая деньги в зарубежные бумаги через иностранного брокера, российские инвесторы подвергаются санкционному риску. При самом негативном развитии событий, зарубежные брокеры могут прекратить сотрудничество с российскими инвесторами. Но нужно учесть, что этот риск маловероятный — среди предлагаемых пока мер нет ограничений на работу с российскими физлицами. По мнению американских сенаторов, до конца года серьезные санкции, скорее всего, вообще не будут введены.

Зарубежные госбонды торгуются в валюте, но, по правилам российского законодательства, прибыль инвесторов при их продаже переводится в рубли. Из-за разницы курсов в момент покупки и продажи бумаг возникает риск получить номинальную прибыль в рублях, не получив реальной в долларах. В этом случае придется заплатить НДФЛ, несмотря на отсутствие реальной прибыли.

Например, вы купили гособлигацию США за $10000, когда курс был 30 рублей за доллар. А продали эту акцию за $8000, но при курсе 60 рублей за доллар. Для российской налоговой службы вы остались в плюсе, так как вашу прибыль они считают в рублях. Для них вы заработали 180 тысяч рублей ($8000*60 — $10000*30). С этой суммы вы должны заплатить налог, хотя на самом деле ваш актив подешевел и вы потеряли $2000.

Запомнить

1. Гособлигации – долговые бумаги. Покупая их, вы даете в долг государству и получаете право на выплаты по этому долгу. Доходность гособлигаций надежных стран – низкая, но и риски минимальные. Доходность бондов государств с нестабильной экономикой – выше, как и риски.

2. Чтобы узнать надежность страны–эмитента, смотрят ее кредитный рейтинг. Чем выше рейтинг, тем ниже вероятность, что государство не выплатит владельцу облигации обещанную сумму.

3. На стоимость и доходность гособлигаций влияют ключевая ставка в государстве, тип облигации, срок до погашения и экономическая ситуация в стране.

4. Купить гособлигации можно на аукционе от правительства, но это дорого и не всегда доступно для частных инвесторов. Второй вариант — покупка на бирже. На российских биржах можно купить облигации РФ, на зарубежных — бумаги других стран.

5. Чтобы купить бонды на бирже, нужен брокер. Если нужны иностранные гособлигации, обращайтесь к американским брокерам, которые работают с россиянами.

Автор: редакция DTI Algorithmic