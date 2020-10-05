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Инвалиды подали иск в суд из-за роскошного «дворца Путина» в Геленджике

Лилия Караева
5 октября, 2020 13:00
1 мин
Дворец
Piqsels.com

Организация инвалидов подала иск в Арбитражный суд Краснодарского края к компании, управляющей «дворцом Путина» в Геленджике. Это связано с захватом прибрежной полосы Черного моря у резиденции.

Иск к ООО «Комплекс» и администрации города был подан в августе 2020 года. В нем воронежская организация инвалидов «Импульс» требует аннулировать результаты торгов, в результате которых компания получила в аренду участок береговой линии в 500 метров, отделяющий море от резиденции, названной «дворцом Путина».

Претензии инвалидов связаны с тем, что арендатор перекрыл свободный проход к морю, хотя не имел права это делать, пишут «Открытые медиа». По Водному кодексу, действительно, береговая полоса шириной 20 метров относится к объектам общего пользования, а значит ограничавать доступ граждан к морю нельзя.

О существовании «дворца» стало известно в 2010 году. В открытом письме предпринимателя Сергея Колесникова сообщалось о строительстве в Геленджике роскошного дворца для президента России Владимира Путина. Стоимость проекта составляла 1 млрд долларов, а деньги, по словам бизнесмена, были получены через откаты и путем воровства. Тогда владельцем дворца называли бизнесмена Николая Шамалова. После публикации открытого письма поместье купил предприниматель Александр Пономаренко.

Ранее бизнесмена Александра Родионова приговорили к трем годам колонии за хищения при строительстве резиденции президента в Ново-Огарево.

темы
Владимир Путин
море
иск
инвалиды
дворец
Геленджик
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