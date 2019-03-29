Интроверт и поиск работы: Миссия выполнима!

Миром правят жаворонки и экстраверты. Вставай с петухами, излучай позитив, улыбайся – и дела пойдут в гору. Но как быть тем, кому в силу особенностей характера трудно выходить из зоны комфорта и коммуницировать с незнакомыми людьми? Собеседование – стресс для любого кандидата, но для интроверта приём на работу – настоящая пытка. Расскажем, как правильно использовать особенности своей личности, чтобы даже самые каверзные вопросы HR-ов не поставили вас в тупик.

Почему интровертам так сложно на собеседованиях?

Считается, что все люди делятся на три условных типа личности. Экстраверты нам хорошо знакомы: это яркие личности, всегда на виду. Душа любой компании, экстраверт легко и непринуждённо вступает в диалог, он не может без социума и подпитывается от него энергией. Он запросто заводит друзей и знакомых, но эти связи часто поверхностны.

Интроверты – полная противоположность. Они более замкнутые, сосредоточенные, любят погружаться в собственные мысли, а общение с внешним миром стараются свести до минимума. Не потому, что они не любят других людей. Просто в силу особенностей восприятия и усваивания информации, им важно пребывать в спокойном состоянии, лучше – в одиночестве. Именно в уединении интроверты восстанавливают свои жизненные силы и переваривают информацию.

Есть ещё третий тип, так называемые амбиверты – это смешанный тип личности, когда, в зависимости от условий, человек может вести себя как экстраверт, либо как интроверт.

В случае с собеседованием при приёме на работу, именно интроверты испытывают наибольшие трудности. Порой покинуть пределы зоны комфорта и выйти в магазин для интроверта – проблема, а тут – настоящий допрос с пристрастием, в незнакомой обстановке, как не запаниковать, в особенности, если открытость и коммуникабельность – не твой конёк?

В чём сила?

Для начала, не стоит нервничать, и уж точно не стоит завидовать экстравертам с их хорошо подвешенным языком. Да, вам непросто общаться с совершенно незнакомым человеком, да ещё и отвечать на каверзные вопросы. Вы не гуру самопрезентации, что есть, то есть, но не стоит считать себя недостойным хорошей работы.

Между прочим, как считают исследователи, из интровертов получаются самые лучшие в мире аналитики, программисты, учёные. К тому же, в мире полно вакансий, где много общаться с людьми вовсе не обязательно. Пусть вы не так открыты миру, и работаете медленно, но интроверты склонны вникать в самую суть предмета и отдаваться делу с головой. Что ещё нужно для успешной карьеры?

Выход – обратить мнимые недостатки в достоинства

Во-первых, не стоит пытаться строить из себя экстраверта. Они, к слову, тоже рискуют облажаться на собеседовании – например, когда перехватывают инициативу разговора у HR-а, не всем это нравится. Вы же умеете слушать. Сделайте это своим главным козырем.

Сфокусируйтесь на беседе. Когда экстраверт устанет и начнёт посматривать на часы – HR поймёт, что перед ним, возможно, не их кандидат. Вы же сможете продемонстрировать заинтересованность в беседе до конца.

Изучайте своего интервьюера, погружайтесь в детали

Можно попробовать ненавязчиво скопировать его манеру речи или жесты – это всегда располагает к себе. Экстраверт же просто не обратит на эти мелочи внимания.

Тщательная, вдумчивая подготовка – ваше всё. Первое, над чем стоит поработать – над своим собственным резюме. Запишите в отдельный блокнот все свои лучшие рабочие навыки, но более подробно, нежели в стандартной форме. Опишите свой рабочий опыт, проекты, в которых вы участвовали и добились успеха. Письменная и зрительная память помогут не растеряться в трудную минуту, извлечь информацию из кладовых памяти и выложить её интервьюеру в нужный момент. Блокнот, к слову, можно и нужно взять с собой на собеседование.

Заранее порепетируйте ответы на самые неудобные, а порой и глупые вопросы, например, «кем вы видите себя в нашей компании через 5 лет».

Экстраверт, скорее всего, сымпровизирует, и может не угадать

В вашем арсенале – аналитика и тонкий ум, задействуйте их при подготовке к собеседованию. Запишите возможные варианты и отрепетируйте их дома перед зеркалом. Отвечать будет намного проще.

Есть другой вариант, как обойти неудобные вопросы. Начать задавать их самому! Во-первых, это покажет вашу заинтересованность в вакансии. Во-вторых, позволит узнать больше о компании. А в-третьих, вы заберёте у HR-а и без того ограниченное время на интервью, чтобы он не смог задавать неудобные вопросы вам. Действуя на привычном для себя поле, вы будете ощущать себя намного увереннее даже в стрессовой ситуации.

Наконец, интроверты более дипломатичны, они более чувствительны и чутки, что может сыграть ключевую роль при собеседовании с HR-ом. Просто признайте, что ваша интроверсия может быть активом, а не пассивом.

Не стоит бояться интервью – воспринимайте каждое из них как ещё одну возможность потренироваться в стрессовой ситуации. И не назначайте слишком много собеседований, особенно в один день. Дайте себе возможность подкопить силы в одиночестве, чтобы как следует подготовиться. Помните, что благодаря вашей природе у вас масса достоинств как у работника, осталось лишь показать работодателю, кто вы.