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Интернет-апокалипсис: сайты наиболее посещаемых мировых СМИ и официальных структур разом «сломались»
8 июня, 2021 14:40
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Pixabay
8 июня по всему миру произошел глобальный сбой в работе наиболее посещаемых сайтов и даже официальных структур. Частично или полностью не работали сайты таких СМИ, как CNN, New York Times, The Guardian, BBC, The Verge, Le Monde, недоступен портал правительства Великобритании.
О глобальном сбое сообщил сервис Downdetector. При загрузке сайтов появлялась ошибка 503.
Сбой не затронул сайты российских компаний, передает «Эхо Москвы».
Виновник интернет-апокалипсиса - провайдер Fastly. Компания начала внутреннее расследование и приступила к устранению неполадок.
В апреле во всем мире «упал» Twitter.
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