Интернет-апокалипсис: сайты наиболее посещаемых мировых СМИ и официальных структур разом «сломались»

Люди

8 июня по всему миру произошел глобальный сбой в работе наиболее посещаемых сайтов и даже официальных структур. Частично или полностью не работали сайты таких СМИ, как CNN, New York Times, The Guardian, BBC, The Verge, Le Monde, недоступен портал правительства Великобритании.

О глобальном сбое сообщил сервис Downdetector. При загрузке сайтов появлялась ошибка 503.

Сбой не затронул сайты российских компаний, передает «Эхо Москвы».

Виновник интернет-апокалипсиса - провайдер Fastly. Компания начала внутреннее расследование и приступила к устранению неполадок.

В апреле во всем мире «упал» Twitter.