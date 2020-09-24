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Интернет-адрес putin.gay оценили в 2,5 тысячи долларов

Антон Мельников
24 сентября, 2020 12:29
1 мин
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Pixabay

16 сентября регистратор доменных имен Top Level Design запустил регистрацию адресов в доменной зоне .gay. Согласно позиции регистратора, зона должна способствовать созданию интернет-пространства для сексуальных меньшинств, которое будет ориентированно на семейные ценности. Как заверили представители Top Level Design, в зоне .gay не будет места для пошлости, грубости и гомофобии.

Вместе с этим, в новой доменной зоне уже был зарегистрирован адрес putin.gay. Как пишет «МБХ медиа», домен был продан студенту за 2,5 тыс. долларов.

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