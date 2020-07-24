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Интеллектуальные счетчики станут обычным делом для Урала к 2030 году

Кирилл Савушкин
24 июля, 2020 14:50
1 мин
Photo
Flickr

«Умные» счетчики могут стать доступны для жителей Урала уже в обозримом будущем. «Россети» вложат в обустройство Свердловской и Челябинской областей, а также Пермского края порядка 1.7 млрд рублей.

Компания приступила к развитию интеллектуальных систем с 1 июля. При этом проект расписан вплоть до 2030 года.

Подготовка к повсеместному внедрению «умных» счетчиков велась с 2018 года. До конца 2020 года, по словам гендиректора компании Павла Ливинского, будет установлено около 18.1 млн счетчиков.

«Одновременно ожидается серьезный положительный эффект для энергетиков за счет сокращения потерь и операционных затрат, повышения платежной дисциплины, роста производительности труда», — приводит Znak.com сообщение «Россетей».

темы
электроэнергия
проект
Россети
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