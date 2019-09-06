Как Instagram-блогеры уничтожают красоту планеты

Мир никогда не был столь доступным – спасибо дешёвым авиабилетам, Airbnb и смягчению визовых режимов. Но неконтролируемый рост туризма обернулся новыми проблемами: путешественников всё больше ненавидят по всему миру. А виной всему – инстаграм-блогеры. «Русская Планета» разбиралась, как так вышло.

В Великобритании решили провести опрос среди молодых любителей туризма: что считается главным критерием при выборе маршрута для путешествий? 40% ответили: если там можно будет сделать впечатляющие фотографии для Instagram. То есть для каждого четвёртого путешественника из десяти важны не отели, погода или красивые пейзажи, а возможность сделать яркую фотку, чтобы собрать как можно больше «лайков» в соцсетях.

С развитием тревел-блогерства появилось новое понятие – овертуризм, или чрезмерный наплыв посетителей, жаждущих получить красивые снимки для своего Instagram. И, как полагают эксперты, овертуризм может навсегда изменить туристическую отрасль. Если раньше туристы рассчитывали на дружеские улыбки и радушие местных жителей, то теперь туризм может стать самой проблемной отраслью на планете.

Сайт Responsible travel, посвящённый ответственному туризму, составил карту мест, которые страдают от наплыва путешественников. География впечатляет, но это лишь вершина айсберга, пишут авторы сайта. Например, крошечный остров Юист, Германия, где даже относительно небольшое число туристов раздражает местных жителей, меняя жизнь на острове и разрушая хрупкую прибрежную экологию. Или местечко Мачу-Пикчу в Колумбии, где рост туристической активности может уничтожить объект всемирного наследия ЮНЕСКО, уникальную речную экосистему.

Одно из самых страдающих от чрезмерного наплыва туристов мест – итальянская Венеция. Местным властям даже пришлось в 2015 году закрыть для свободного посещения площадь Сан-Марко: отныне туда можно попасть только по билетам. 25 миллионов туристов в год – маленькая Венеция попросту не справляется с таким наплывом посетителей, которым важно лишь сделать красивую фотографию и уехать в тот же день, не оставив в местной казне ни цента.

Instagram превратил жизнь коренных обитателей небольшой парижской улочки в настоящий кошмар. С тех пор, как улица Рю Кремье угодила в список самых красивых мест среди тревел-блогеров, парижане испытали на себе все последствия наплыва беспардонных инстаграмщиков. Постоянный шум под окнами и днём, и ночью, вторжение в частную жизнь, горы мусора – местные жители даже обратились к администрации Парижа с просьбой закрывать Рю Кремье для туристов в вечернее время и по выходным.

От наплыва блогеров страдает и природа. Знаменитые лавандовые поля Прованса нещадно вытаптывают к горю местных фермеров. А в канадской провинции Онтарио один фермер поначалу обрадовался тому, что его поле с подсолнухами стало очень популярным, и пробовал брать с туристов мзду за разрешение сделать несколько фотографий. Но как-то к его полю приехало свыше 7 тысяч автомобилей разом. Фермер описал произошедшее как «зомби-апокалипсис» и был вынужден в итоге закрыть ферму для посещений.

Популярный певец Джастин Бибер невольно вынудил власти Исландии закрыть для посетителей каньон Фьядрарглйуфур: поп-исполнитель снял там клип, а вскоре в каньон потянулись вереницы тревел-блогеров с фотоаппаратами и смартфонами и практически полностью вытоптали уникальную флору каньона.

Даже те страны, которые во многом живут за счёт туризма, признают: слишком много туристов – это зло. Популярный греческий курорт Санторини известен своими потрясающими бело-синими пейзажами и видами на море. В год Санторини посещает свыше 15 миллионов туристов – но остров очень маленький, всего 76 квадратных километров. Постоянные пробки, перенаселённость, растущее потребление воды и электроэнергии – остров просто не в состоянии принять столько гостей.

Страдают не только популярные туристические места, но и те, куда раньше нога туриста и вовсе не ступала. В погоне за новыми, необычными местами инстапутешественники исследуют локации, отмечая их при помощи геотегов. А затем туда через какое-то время начинают ломиться толпы народу в стремлении получить такие же красивые фотографии. Властям Новой Зеландии пришлось закрыть для туристов уникальный природный объект Бассейн Русалки в мае этого года после того, как в воде были обнаружены химические реагенты солнцезащитных средств, фекалии, моча и мусор.

Туристов начинают тихо ненавидеть по всему миру. Всё чаще можно встретить на улицах европейских городов надписи на стенах – «tourists go home», или «tourism is occupation». Даже в таких гостеприимных городах, как Барселона, Амстердам или Берлин. И пока ненависть к туристам не выплеснулась на улицу, нужно срочно что-то предпринять. В числе таких мер может быть управление туристическими потоками: например, приглашать туристов посетить Санторини не в разгар туристического сезона, а весной или осенью. Пока что местные власти могут лишь наказывать туристов рублём, то бишь, долларом или евро: повышая туристические сборы, вводя новые штрафы для посетителей, если их поведение раздражает местных жителей, и так далее.

Но и терять туристов местные общины не хотят. Как вариант – можно призывать путешественников более ответственно относиться к посещению тех или иных мест. Ответственный туризм – хороший тренд. Однако и он вряд ли сможет победить желание похвастаться эффектной фотокарточкой в соцсетях.