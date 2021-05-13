Инспекторы ГИБДД ведут скрытую охоту на водителей

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Сотрудники ГИБДД стали чаще прибегать к скрытому патрулированию дорог.

Проезжающим аварийные участки дорог российским водителям следует быть особенно внимательными. Инспекторы используют автомобили без опознавательных знаков. Полицейские машины встанут на дежурство рядом с аварийными участками, где водители часто нарушают Правила дорожного движения.

Как правило, автомобилисты предупреждают друг друга о засаде миганием фар, но обычный автомобиль внимания не привлечет. Таким образом, если обо всех привычных местах нахождения патруля ДПС и камер фотофиксации водитель знает заранее, то определить наличие «скрытого патруля» бывает достаточно сложно.

В рамках скрытой охоты инспекторы ГИБДД снимают нарушителей на видео и отправляют записи ближайшему экипажу ДПС, которые уже занимаются оформлением протокола, сообщает autonews.

Ранее стало известно, что масштабные рейды пройдут на дорогах во всех регионах России.

Особое внимание уделят пьяным водителям и наркоманам. Автоинспекторы проверят автолюбителей, которые находятся за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.