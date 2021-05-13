Люди
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Люди
Русская планета
Люди

Инспекторы ГИБДД ведут скрытую охоту на водителей

Артем Денисов
13 мая, 2021 03:31
2 мин
Артем Денисов
13 мая, 2021 03:31
2 мин
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сотрудники ГИБДД стали чаще прибегать к скрытому патрулированию дорог.

Проезжающим аварийные участки дорог российским водителям следует быть особенно внимательными. Инспекторы используют автомобили без опознавательных знаков. Полицейские машины встанут на дежурство рядом с аварийными участками, где водители часто нарушают Правила дорожного движения.

Как правило, автомобилисты предупреждают друг друга о засаде миганием фар, но обычный автомобиль внимания не привлечет. Таким образом, если обо всех привычных местах нахождения патруля ДПС и камер фотофиксации водитель знает заранее, то определить наличие «скрытого патруля» бывает достаточно сложно.

В рамках скрытой охоты инспекторы ГИБДД снимают нарушителей на видео и отправляют записи ближайшему экипажу ДПС, которые уже занимаются оформлением протокола, сообщает autonews.

Ранее стало известно, что масштабные рейды пройдут на дорогах во всех регионах России.

Особое внимание уделят пьяным водителям и наркоманам. Автоинспекторы проверят автолюбителей, которые находятся за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Ранее по теме:  Анонсирован масштабный всероссийский рейд по поиску пьяных водителей
Поделиться
ТЕГИ
ГИБДД
ДПС
Автомобили
Водители
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!