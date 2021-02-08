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Инспектор избил безбилетных пассажиров МЦК

Артем Денисов
8 февраля, 2021 03:21
2 мин
Артем Денисов
8 февраля, 2021 03:21
2 мин
кулак
pixabay.com

Около станции Московского центрального кольца «Ростокино» на северо-востоке города инспектор службы транспортной безопасности избил двух мужчин.

Это случилось после того, как они попытались пройти на станцию без билета. Против злоумышленника заведено уголовное дело. Инцидент произошел в ночь на 6 февраля. Прибывшие на место полицейские выяснили, что двое мужчин 1995 года и один 1996 года рождения попытались без билета пройти в вестибюль станции. В этот момент их остановил сотрудник транспортной службы безопасности и вывел на улицу, где завязалась дрока. Инспектор нанес одному из безбилетников удар в голову. Также в больницу был доставлен еще один участник конфликта, которому диагностировали вывих руки и ушиб головы, сообщает РБК.

В прошлом году житель Санкт-Петербурга избил сотрудника метрополитена города в ответ на просьбу надеть медицинскую маску. В отношении него возбуждено уголовное дело о нанесении побоев. Нарушителю 34 года, ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств.

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