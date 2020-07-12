Иномарка снесла остановку и сбила жителя Санкт-Петербурга

Общество

Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге автомобиль Mercedes влетел в остановку общественного транспорта.

В результате происшествия автомобиль сбил пешехода. ДТП случилось в Центральном районе на пересечении 8-й Советской улицы и Дегтярной улицы.

По предварительным данным, 30-летний водитель Mercedes не уступил дорогу автомобилю такси, которым управлял 46-летний шофер. После этого Mercedes потерял управление, снес автобусную остановку, сбил пешехода и врезался в дерево.

Виновника аварии госпитализировали. Также пострадала 48-летняя женщина, которую отбросило на несколько метров. Ее отвезли в больницу в тяжелом состоянии.

Как говорят очевидцы, на перекрестке неделю не работают светофоры, сообщает издание 78.ru.

Напомним, несколько дней назад в Самарской области произошло серьёзное ДТП. Четверо погибли, еще один человек пострадал и госпитализирован в больницу.

Авария произошла на 21-м км автодороги Новый Буян - Молгачи в Красноярском районе. Автомобиль Toyota улетел в кювет, после чего началось возгорание.