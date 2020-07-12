По состоянию на 12 июля 10:45
Заболевших727 162
За последние сутки6 615
Выздоровело501 061
Умерло11 335
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Иномарка снесла остановку и сбила жителя Санкт-Петербурга

Артем Денисов
12 июля, 2020 23:35
2 мин
дтп
Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге автомобиль Mercedes влетел в остановку общественного транспорта.

В результате происшествия автомобиль сбил пешехода. ДТП случилось в Центральном районе на пересечении 8-й Советской улицы и Дегтярной улицы.

По предварительным данным, 30-летний водитель Mercedes не уступил дорогу автомобилю такси, которым управлял 46-летний шофер. После этого Mercedes потерял управление, снес автобусную остановку, сбил пешехода и врезался в дерево.

Виновника аварии госпитализировали. Также пострадала 48-летняя женщина, которую отбросило на несколько метров. Ее отвезли в больницу в тяжелом состоянии.

Как говорят очевидцы, на перекрестке неделю не работают светофоры, сообщает издание 78.ru.

Напомним, несколько дней назад в Самарской области произошло серьёзное ДТП. Четверо погибли, еще один человек пострадал и госпитализирован в больницу.

Авария произошла на 21-м км автодороги Новый Буян - Молгачи в Красноярском районе. Автомобиль Toyota улетел в кювет, после чего началось возгорание.

темы
авто
санкт-петербург
дтп
2 мин