Инициатива РПЦ: беременные женщины в бронзе появятся по всей России

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Московский патриархат поддержал идею установки памятника беременной женщине в российской столице.

Кроме того, в РПЦ призвали распространить эту инициативу по всей стране — исходя из тяжелой демографической ситуации в России. Там отмечают, что в соцсетях сейчас распространяют негатив в отношении семейных ценностей и материнства. Это приводит к тому, что россияне предпочитают не создавать семью, что сказывается на рождаемости.

Ранее благотворительный проект по помощи кризисным беременным женщинам «Спаси жизнь» предложил властям Москвы установить памятник беременной женщине. Как предполагается, памятник поможет сформировать положительный имидж беременности и родов, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось, по данным Росстата, по результатам первого полугодия 2020 года, рождаемость в России сократилась на 5,4%. При этом, смертность увеличилась на 3,1% в годовом выражении.

Согласно Федеральной службе государственной статистики, за период с января по июнь в стране родилось 680 974 детей. Умерло 946 539 человек.