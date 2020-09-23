Ингушские старейшины лишили людей традиционного свадебного веселья

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В Ингушетии старейшины решили запретить свадебные кортежи и стрельбу после страшной аварии.

Недавнее свадебное торжество в регионе закончилось крупным ДТП, в котором погибли люди. После происшествия имамы и старейшины решили ввести запрет на крупные кортежи.

Теперь в свадебной процессии могут участвовать не более четырех машин. За нарушение будет назначен штраф порядка 50 тысяч рублей, точная сумма устанавливается. Такое же наказание грозит за стрельбу в воздух. Если нарушитель откажется платить, наказание более чем суровое: от него отрекутся всей мечетью и общиной, передает telegram-канал Mash.