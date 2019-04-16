Информационные сталкеры среди нас

Историк Лев Гумилев интерпретировал волновой характер исторического движения (например, варварских нашествий на Европу), предположив, что существует важный, но не наблюдаемый прямо и непосредственно скрытый параметр. Этот параметр - пассионарность по Льву Гумилеву - характеризует «врожденную способность человека абсорбировать из внешней среды больше энергии, чем это требуется только для личного и видового самосохранения, и выдавать эту энергию в виде целенаправленной работы по видоизменению окружающей их среды».

Лев Гумилев считал пассионарность рецессивной мутацией, которая со временем «вымывается» из социума. Сегодня есть ряд оснований считать, что кроме генетических, существует два социальных механизма, воздействующих на пассионарность.

С одной стороны, происходит отбраковка пассионариев на ранних стадиях карьеры и их последующая маргинализация, а с другой стороны - возможно кризисное усиление пассионарности.

Лев Гумилев выделяет 8 уровней пассионарности (по восходящей - от -2 до +6).

Нет особых сомнений в том, что волновой характер масштабных исторических движений хорошо объясним с помощью гипотезы пассионарности

По-видимому, «социальная пассионарность» накапливается в специфических обществах, в которых выстроен базовый триалектический баланс или есть система таких балансов.

«Полная пассионарность» есть «социальная пассионарность» + «генетическая пассионарность». В этой модели генетическая пассионарность представляет собой внешний по отношению к обществу и случайный фактор, который оказывается не причиной пассионарного всплеска, а лишь его «пусковым импульсом». С помощью социопиктографического анализа, вероятно, можно определить, в каких обществах накоплена пассионарность, какое количество ее накоплено, насколько накопленная пассионарность близка к критической.

Можно, видимо, и определить «окно» пассионарного всплеска. Но случайные генетические (мутационные) факторы могут спровоцировать всплеск в любой момент времени, относящийся к «окну». Кроме того, генетическая «добавка» к пассионарности увеличивает также и мощность пассионарного всплеска.

Есть основания считать, что пассионарность Льва Гумилева играет в человекомашинных системах ту же роль, что «реактивность» в ядерных реакторах

Положительная реактивность увеличивает количество нейтронов и повышает энерговыделение в реакторе, отрицательная - снижает.

Однако, не только войны, завоевания, революции и другие макроскопические народные движения носят в истории волновой характер. Весьма любопытен волновой характер изобретательства. Последняя такая волна хорошо исследована: она началась в конце XVIII столетия, достигла максимума к середина XIX века и сошла на нет к середине XX.

Конечно, изобретения делаются и сейчас, но есть очень существенная разница: сегодня изобретения идут за наукой и даже технологией. В период «волны» изобретения формировали технологию и, часто, следовали впереди науки. Например, первые самолеты появились раньше, чем была создана аэродинамика. Теория гребного винта было создана лет через пятьдесят после того, как гребные винты стали массово применяться в кораблестроении.

Несколько упрощая, можно сказать, что современные изобретатели превращают в конструкции уже распакованную и присвоенную человечеством информацию, в то время как «изобретатели волны» превращали в конструкции или, иногда, в тексты, информацию, не распакованную и не присвоенную. То есть, они выступали в роли своеобразных информационных «сталкеров», абсорбируя информацию, к восприятию которой человечество еще не было подготовлено.

Разумно ввести понятие инвентонарности, определив ее, как «врожденную способность человека абсорбировать из внешней среды больше информации, чем это требуется только для личного и видового самосохранения, и выдавать эту информацию в виде конструкций и/или обобщенных текстов, модифицирующих технологическую среду».

Хотя на данный момент нет возможности сказать, является ли инвентонарность сугубо генетической либо генетической и социальной характеристикой, общесистемные соображения указывают, что инвентонарность должна иметь, как социальную, так и генетическую составляющую.

Инвентонарность также должна накапливаться в балансах, но, видимо, речь идет о балансах другого уровня. Модель соотношения между типами баланса и скрытыми характеристиками исторического процесса нужно делать. Понятно, что должен быть и третий параметр, имеющий отношение к нежквивалентной абсорбции «чего-то человеческого» (имеется в виду социальность, но определенная в логике to be human, поскольку социальность в обычном смысле - сугубо энергетический параметр).

Словарик:

Пассионарность - форма неэквивалентного присвоения энергии материального мира, эта энергия выдается в форме социальных движений, то есть материальных операций над материальным миром.

Инвентонарность - форма неэквивалентного присвоения квазиэнергии информационного мира (жизненной силы информационных объектов), эта квазиэнергия выдается в форме технического и культурного творчества, то есть социальных операций над информационным миром (преобразование техносреды).

Этионарность - форма неэквивалентного присвоения квазиэнергии социального мира (жизненной силы социальных конструктов), эта квазиэнергия выдается в форме аксиологического и онтологического творчества, то есть информационных операций над социальным миром (преобразование социальной среды).

Пассионарность - инвентонарность - этионарность представляют собой треугольник социальных движений, отвечающих за «волны развития»

Целиком в одном обществе этот треугольник, по-видимому, был выстроен один раз - в эпоху Реформации в Западной Европе. Очень похоже, что была сделана попытка воссоздать его в 1920-е годы, но треугольник развалился почти сразу, поскольку инвентонарная «волна» уже умирала.

Автор: Сергей Переслегин, исследователь и теоретик фантастики и альтернативной истории, социолог.