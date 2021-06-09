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Индия досрочно вернет России поврежденную взрывом атомную подводную лодку
9 июня, 2021 10:50
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Во Владивосток досрочно возвращается атомная подводная лодка «Чакра», взятая Индией у России в аренду. Причина - взрыв на борту АПЛ в 2020 году, в результате которого оказались повреждены оба корпуса субмарины.
Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Он пояснил, что взорвался баллон воздуха высокого давления.
«В результате взрыва корпуса получили серьезные повреждения. Пострадали также радиоэлектронное вооружение и гидроакустическое оборудование», - сказал собеседник ТАСС.
После ЧП индийские специалисты выполнили ремонт корпусов.
Подлодка была взята в аренду на 10 лет. Ранее сообщалось, что ее возвращают в связи с истечением срока аренды.
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