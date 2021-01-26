Индия будет поставлять в РФ российскую вакцину «Спутник V»

Общество

Индия будет экспортировать произведенную на своей территории российскую вакцину «Спутник V» в саму Россию и другие страны.

Как ожидается, это произойдет в ближайшие месяцы. Как сообщил посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма, вакцина будет производиться при сотрудничестве РФПИ и индийских компаний. В Индии есть более пяти площадок для производства российской вакцины от коронавируса для зарубежных поставок, сообщает ТАСС.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций заключил соглашение о производстве в Индии более 100 млн доз препарата от коронавируса «Спутника V» в год.

Как сообщалось, в инструкцию к вакцине «Спутник V» внесли новое предупреждение. Оно касается больных раком.

Людям с онкологией рекомендовано с осторожностью применять вакцину.