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Индия будет поставлять в РФ российскую вакцину «Спутник V»

Артем Денисов
26 января, 2021 04:02
1 мин
Артем Денисов
26 января, 2021 04:02
1 мин
вакцина
sputnikvaccine.com

Индия будет экспортировать произведенную на своей территории российскую вакцину «Спутник V» в саму Россию и другие страны.

Как ожидается, это произойдет в ближайшие месяцы. Как сообщил посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма, вакцина будет производиться при сотрудничестве РФПИ и индийских компаний. В Индии есть более пяти площадок для производства российской вакцины от коронавируса для зарубежных поставок, сообщает ТАСС.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций заключил соглашение о производстве в Индии более 100 млн доз препарата от коронавируса «Спутника V» в год.

Как сообщалось, в инструкцию к вакцине «Спутник V» внесли новое предупреждение. Оно касается больных раком.

Людям с онкологией рекомендовано с осторожностью применять вакцину.

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ТЕГИ
эпидемия
коронавирус
вакцина
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