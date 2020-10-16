Индиец запер жену в туалете на 550 дней

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Жительницу одного из индийских городов спасли из заточения в туалете, где ее держал муж в течение 18 месяцев. Об этом сообщает издание Daily Mail.

О вопиющей ситуации в полицию сообщили неравнодушные соседи. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов, обнаружили женщину на полу туалета площадью 0,8 квадратного метра, в котором она пробыла взаперти 550 дней.

Выяснилось, что муж ограничивал жену в еде и воде. Из-за слабости женщина после освобождения не могла самостоятельно передвигаться.

Муж пытался объяснить свой поступок психическим расстройством жены, однако подтверждения его словам нет. Женщина была госпитализирована, мужчину арестовали, пишет «РИА новости».

Ранее сообщалось, что в Петербурге было обнаружено расчлененное тело женщины без головы и конечностей.

По подозрению в убийстве задержан 29-летний мужчина. Он находился в бракоразводном процессе с жертвой.