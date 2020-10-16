Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Индиец запер жену в туалете на 550 дней

Дмитрий Байков
16 октября, 2020 08:11
1 мин
1
фото: Pixabay

Жительницу одного из индийских городов спасли из заточения в туалете, где ее держал муж в течение 18 месяцев. Об этом сообщает издание Daily Mail.

О вопиющей ситуации в полицию сообщили неравнодушные соседи. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов, обнаружили женщину на полу туалета площадью 0,8 квадратного метра, в котором она пробыла взаперти 550 дней.

Выяснилось, что муж ограничивал жену в еде и воде. Из-за слабости женщина после освобождения не могла самостоятельно передвигаться.

Муж пытался объяснить свой поступок психическим расстройством жены, однако подтверждения его словам нет. Женщина была госпитализирована, мужчину арестовали, пишет «РИА новости».

Ранее сообщалось, что в Петербурге было обнаружено расчлененное тело женщины без головы и конечностей.

По подозрению в убийстве задержан 29-летний мужчина. Он находился в бракоразводном процессе с жертвой.

темы
общество
Индия
происшествие
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!