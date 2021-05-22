Иначе повторится. Детский омбудсмен предлагает вернуть смертную казнь в России для педофилов

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В России мораторий на смертную казнь для педофилов следует отменить, считает детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова. По ее словам, почти в 100% случаев после выхода на свободу случается рецидив.

«Это вылечить невозможно», — сказала она.

Напомним, ранее суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Балахнинском районе Нижегородской области. Как считают следователи, он совершил в отношении ребенка преступление против половой неприкосновенности, а после этого убил ее. Мужчина ранее уже был судим за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней, пишет Фан.