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Импортные использованные презервативы кипятили в воде и продавали по второму кругу
25 сентября, 2020 13:44
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Pixabay.com
Полиция изъяла более 300 тысяч использованных презервативов во Вьетнаме. Они предназначались для повторной продажи.
На подпольной фабрике презервативы кипятили в воде, сушили. Форму товара восстанавливали, надев на деревянный фаллос.
Потом контрацептивы переупаковывали и продавали по второму кругу. Женщина, которая подготавливала презервативы к продаже, получала по 17 центов за килограмм.
Как пишет Reuters, подпольная фабрика находилась в здании склада в провинции Бин Донг. Использованные презервативы привозили от «неизвестного поставщика».
В марте с началом эпидемии коронавируса в России сообщалось о подорожании презервативов и росте спроса на них. В Москве они увеличились в цене сильнее, чем гречка и другие продукты.
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