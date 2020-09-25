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Импортные использованные презервативы кипятили в воде и продавали по второму кругу

Лилия Караева
25 сентября, 2020 13:44
1 мин
Презервативы
Pixabay.com

Полиция изъяла более 300 тысяч использованных презервативов во Вьетнаме. Они предназначались для повторной продажи.

На подпольной фабрике презервативы кипятили в воде, сушили. Форму товара восстанавливали, надев на деревянный фаллос.

Потом контрацептивы переупаковывали и продавали по второму кругу. Женщина, которая подготавливала презервативы к продаже, получала по 17 центов за килограмм.

Как пишет Reuters, подпольная фабрика находилась в здании склада в провинции Бин Донг. Использованные презервативы привозили от «неизвестного поставщика».

В марте с началом эпидемии коронавируса в России сообщалось о подорожании презервативов и росте спроса на них. В Москве они увеличились в цене сильнее, чем гречка и другие продукты.

темы
Вьетнам
продажа
презервативы
1 мин