Имиджевые потери для МВД: Колокольцев заявил о высоком уровне преступности среди гаишников
Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о высоком уровне коррупции и злоупотреблений в ГИБДД. Он не снижается, несмотря на принимаемые меры.
Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Несмотря на то, что информация о коррупции в ГИБДД несет имиджевые потери для ведомства, Колокольцев настаивает на продолжении борьбы с недобросовестными сотрудниками.
Колокольцев напомнил, что помимо коррупционеров, в рядах полицейских есть настоящие профессионалы. Он, в частности, напомнил про доблестные поступки сотрудников во время расстрела в пермском вузе. Об этом пишет Lenta.ru.
Ранее в Ставропольском крае задержали несколько сотрудников ГИБДД. Их руководитель Алексей Сафонов обвинен в организации банды, взяточничестве и превышении полномочий. Дом задержанного - роскошный особняк с покрытой позолотой мебелью.