Имбирь не поможет: Иммунолог опроверг пользу популярных у россиян средств от вирусов

«Русская планета» / Елена Горбачёва

Марина Аплетаева, врач иммунолог-аллерголог, рассказала, что имбирь и чеснок не помогут в борьбе с вирусными заболеваниями.

По её словам, в таких продуктах, как лук, чеснок и имбирь, содержится много веществ, которые в большей степени обладают противомикробными свойствами и бесполезны против вирусов.

«Пришло это из древних времен, когда мы боролись не с вирусами, а с бактериями. Больше всего здесь присутствует противомикробное действие, а не противовирусное», — заявила специалист.

Аплетаева отметила, что имбирь и чеснок могут принести пользу только если употреблять их регулярно и в небольших количествах. Чрезмерное же потребление приведёт скорее к проблемам со здоровьем, чем к пользе. Например имбирь, сильно раздражает слизистую оболочку рта и желудка, из-за чего может возникнуть обострение гастрита, или даже язва.

Ранее в октябре Россельхознадзор сообщил, что в России вырос импорт чеснока и имбиря. Ввоз этих продуктов за 2020 год на 36% (имбирь) и 25% (чеснок), передают «Известия».