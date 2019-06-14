Илью Яшина заподозрили в «рисовании» подписей
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Илью Яшина заподозрили в «рисовании» подписей

Виталий Семененко усомнился в честности собираемых Ильей Яшиным подписей

Кандидат в депутаты Мосгордумы, общественный деятель Виталий Семененко усомнился в честности собираемых его конкурентом по 45 округу, главой муниципального округа Красносельский Ильей Яшиным подписей для участия в выборах в столичный парламент.

«В связи с тем, что я очень внимательно отношусь ко всем кандидатам по 45-му округу, прошу Илью Яшина объяснить мне, как у Вас так молниеносно растет количество подписей? 10-го июня Вы публикуете 434 подписи, а уже спустя два дня данное число увеличивается до 1031», – написал Семененко на своей странице в Facebook.

Сомнения Семененко основаны на личном опыте участия в общественной кампании Яшина против использования в Москве реагентов. В феврале этого года общественник волонтером собирал подписи за инициативу своего нынешнего соперника.

«Я обошел весь район, рассказывал людям, что и почему, брал подписи. Спустя некоторое время, заметил, что с энтузиазмом и рвением работаю только я один, а другие “волонтеры”, просто, “забивая” на все, теряются, не выходят на объекты, и просто отлынивают от работы. Конечно, возмущенный таким подходом, я обратился к своему куратору и получил ответ “не лезь, куда не нужно и делай, то, что говорят”», – рассказывает Виталий Семененко.

Вскоре после этого общественнику в муниципалитете отказались выдавать подписные листы и в одностороннем порядке прекратили с ним любые контакты.    

«Я, правда, очень надеюсь, что Яшин изменил подход к работе с людьми, но по моему опыту, те цифры, которые он “рисует” выглядят очень сомнительно», – резюмирует Семененко.

По неподтвержденным данным, сбором подписей для участия Ильи Яшина в голосовании 8 сентября в настоящее время занимаются от 15 до 20 человек. Сбор 500 подписей в течение двух дней для такой команды является невероятно высоким результатом.

Теги:
События: общество
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