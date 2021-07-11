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Илон Маск выкупил у своего конкурента билет в космос
11 июля, 2021 13:22
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SpaceX/via Globallookpress.com
Основатель конкурирующей со SpaceX компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон подтвердил факт покупки бизнесменом Илоном Маском билета на рейс в космос.
По словам предпринимателя, стоимость билета составила 10 тысяч долларов. Точная дата рейса пока неизвестна, передает издание Evening Standard.
Между тем, сам Брэнсон намерен полететь в космос раньше Маска и еще одного участника космической гонки, основателя Amazon Джеффа Безоса. При этом, последний, отказывается признавать близящийся триумф Virgin Galactic, так как большинство стран не считает высоту в 88 км «космической».
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